İşte Kocaeli'nin zam şampiyonu!

Türkiye İstatistik Kurumu, Tüketici Fiyatları Endeksi ve Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi Mart ayı bilgilerini açıkladı. Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) mart ayında, bir önceki aya göre Kocaeli’nin de bulunduğu bölgede yüzde 5,48 oranında artarken, Türkiye genelinde yüzde 5,46 olarak artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre (son 1 yıllık) ise bölgemizdeki fiyat artışı yüzde 64,58 oranı ile Türkiye ortalaması yüzde 61,14’ün 2,44 puan üstünde gerçekleşti. Kocaeli’de mart ayında fiyatı en çok artan madde yüzde 33,13 artış ile motorin oldu. Motorini yüzde 25,86 artış ile karnabahar, yüzde 25,04 ile beyaz lahana, yüzde 24,53 artış ile benzin ve yüzde 22,96 artış ile balık izledi. Kocaeli’de fiyatı en çok düşen madde ise yüzde -26,63 ile kabak oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.