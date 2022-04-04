04 Nis 2022 - 12:56- Ekonomi G: 04 Nis 2022 - 13:08

İşte Kocaeli'nin zam şampiyonu!

Kocaeli’de mart ayında fiyatı en çok artan madde yüzde 33,13'lük artış ile motorin oldu
İşte Kocaeli'nin zam şampiyonu! mask

Türkiye İstatistik Kurumu, Tüketici Fiyatları Endeksi ve Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi Mart ayı bilgilerini açıkladı. Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) mart ayında, bir önceki aya göre Kocaeli’nin de bulunduğu bölgede yüzde 5,48 oranında artarken, Türkiye genelinde yüzde 5,46 olarak artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre (son 1 yıllık) ise bölgemizdeki fiyat artışı yüzde 64,58 oranı ile Türkiye ortalaması yüzde 61,14’ün 2,44 puan üstünde gerçekleşti. Kocaeli’de mart ayında fiyatı en çok artan madde yüzde 33,13 artış ile motorin oldu. Motorini yüzde 25,86 artış ile karnabahar, yüzde 25,04 ile beyaz lahana, yüzde 24,53 artış ile benzin ve yüzde 22,96 artış ile balık izledi. Kocaeli’de fiyatı en çok düşen madde ise yüzde -26,63 ile kabak oldu.

04 Nis 2022 - 12:56 - Ekonomi

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