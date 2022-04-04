LPG’ye zam geliyor

Mart ayında benzin ve motorin fiyatlarında zam yağmuru yaşanırken, nisan ayı ile birlikte otogaz (LPG) da zamlanıyor. Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre, otogazın litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 60 kuruş zam gelecek.

Zamla birlikte otogazın litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 12,08 TL’ye, Ankara’da 11,96 TL’ye, İzmir’de 11,95 TL’ye yükselecek. Otogazın litre fiyatına 2 Mart’ta da 61 kuruş zam gelmişti.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 19,00 TL'ye, Ankara'da 19,11 TL'ye, İzmir'de 19,12 TL'ye satılıyor. Motorinin litre fiyatı ise İstanbul'da yaklaşık olarak 21,18 TL’ye, Ankara ve İzmir’de 22,29 TL’ye satılıyor.