İneğin çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi

Alınan bilgiye göre Kartepe Uzunbey Mahallesinde ikamet eden emekli çiftçi Mustafa Yetimaslan (74) başıboş bir ineğin kendi ikametine doğru geldiğini gördü. İneğin komşularından birinin olduğunu ve sahibine fark ettirmeden kaçmış olabileceğini düşünen Yetimaslan, ineği durdurup sahibi gelene kadar sokak üzerinde bir yere bağlamak istedi. Ancak, huysuzlaşan ve Yetimaslan’ın elinden kaçmaya çalışan ineğin yaptığı hamle ile yaşlı adam yere düşerek zemine başını çarptı.
EŞİNİ 2 AY ÖNCE KAYBETMİŞTİ
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Yetimaslan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çarpma esnasında beyin kanaması geçirdiği belirlenen Yetimaslan’ın yaklaşık 2 ay önce eşini koronavirüs nedeniyle kaybettiği öğrenildi. Evli ve 7 çocuk babası olduğu öğrenilen yaşlı adamın cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Yetimasalan’ın cenazesi Kartepe Uzunbey Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Uzunbey Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.