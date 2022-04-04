04 Nis 2022 - 14:48- Asayiş G: 04 Nis 2022 - 14:50

İneğin çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi

Kartepe Uzunbey Mahallesinde komşularından birine ait olduğunu düşündüğü başıboş bir ineği sokakta bir yere bağlamak isterken ineğin hamlesi ile yere düşerek başını çarpan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
İneğin çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi mask

Alınan bilgiye göre Kartepe Uzunbey Mahallesinde ikamet eden emekli çiftçi Mustafa Yetimaslan (74) başıboş bir ineğin kendi ikametine doğru geldiğini gördü. İneğin komşularından birinin olduğunu ve sahibine fark ettirmeden kaçmış olabileceğini düşünen Yetimaslan, ineği durdurup sahibi gelene kadar sokak üzerinde bir yere bağlamak istedi. Ancak, huysuzlaşan ve Yetimaslan’ın elinden kaçmaya çalışan ineğin yaptığı hamle ile yaşlı adam yere düşerek zemine başını çarptı.

EŞİNİ 2 AY ÖNCE KAYBETMİŞTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Yetimaslan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çarpma esnasında beyin kanaması geçirdiği belirlenen Yetimaslan’ın yaklaşık 2 ay önce eşini koronavirüs nedeniyle kaybettiği öğrenildi. Evli ve 7 çocuk babası olduğu öğrenilen yaşlı adamın cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Yetimasalan’ın cenazesi Kartepe Uzunbey Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Uzunbey Mezarlığında toprağa verildi. 

04 Nis 2022 - 14:48 Kocaeli/ Kartepe- Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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