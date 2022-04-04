Gölcük Fidanlık İlkokulu'ndan örnek davranış! TEMA gönüllüsü oldular...

Okul idaresi, okul aile birliği, veliler ve öğretmenlerin desteği ile Fidanlık İlkokulu Sınıf Öğretmeni Nergis Temur'un öncülüğünde yapılan programda öğrenciler gösterdikleri performansları ile izleyicilerden tam not aldı. Gerçekleşen törene TEMA Kocaeli İl temsilcisi Nermin Tol, TEMA Gölcük ilçe temsilcileri Melahat Aşıkoğlu ve Şevkiye Uğur katıldı. TEMA Kocaeli İl temsilcisi Nermin TOL yaptığı konuşmasında “Onlar TEMA ile Türkiye'nin geleceğini tehdit eden erozyon ve çölleşme tehlikesine karşı toplumsal duyarlılığı arttırmak için bu yola başvurdular. Öğrencilerine ülkenin ve dünyanın geleceğinde söz sahibi olma hakkı verdiler. Gönüllü bilinçli öncü bir sivil toplum kuruluşu olan TEMA gönüllüsü olarak gelecek için, temiz bir çevre için el ele verip doğaya sahip çıkmaya karar verdiler. Gelecek vadeden öğrencilerimize ve gelecek nesilleri bilinçli yetişen öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Onlar iyi ki varlar...”dedi

ATIK MALZEMELERDEN SERGİ YAPILDI

Programda öğrenciler havayı, suyu ve toprağı temsil ettiler; geri dönüşüm defilesi ve atık malzemelerden sergi yapıldı. Doğa İçin Çal korosu ile canlı müzik eşliğinde Doğa için çalıp söylediler. Orkestrada Şehit Bülent Albayrak İlkokulu Müdür Yardımcısı Yunus Emre Temur bağlamasıyla ve Kadir Efe de gitarıyla eşlik etti. Programda açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Ertuğrul Baş konuşmasının sonunda Aşık Veysel'in kaleme aldığı "Benim Sadık Yarim Kara Topraktır" şiirini okuyarak programa duygu kattı.

SERTİFİKA VERİLDİ

Fidanlık İlkokulu müdürü Ertuğrul Baş, Müdür Yardımcısı Kemal Demir, okul öğretmenleri Nurçin Tekeş, ahide Süner, Esra Akpınar, Tezhan Mula, Bahar Gelir, Erhan Şenkaya, Mesut Yakut, Fatih Yeşilyurt, Bahadır Şaman, Metin Küpeli Tema gönüllüsü oldular ve rozetlerini TEMA il ve ilce temsilcilerinden aldılar. Ayrıca tüm okul tema gönüllüsü olduğu için Tema Vakfı tarafından gönderilen sertifika TEMA İl Başkanı Nermin Tol tarafından Okul Müdürü Ertuğrul Baş'a takdim edildi.