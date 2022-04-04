04 Nis 2022 - 15:21- Asayiş G: 04 Nis 2022 - 15:24

TEM'de otomobil bariyerlere çarptı: 1'i bebek 2 yaralı

Kocaeli TEM Otoyolu'nda otomobilin bariyerlerle çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1'i bebek 2 kişi yaralandı.
TEM'de otomobil bariyerlere çarptı: 1'i bebek 2 yaralı mask

Kaza, Körfez ilçesi TEM Otoyolu Hereke mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 DL 4073 plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Sürücü yara almazken, otomobilde yolcu olarak bulunan bir kadın ve bebeği araç içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan kadın ve bebeği itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza sebebiyle bir süreliğine yolun tek şeridi trafiğe kapatıldı. Kazadan dolayı yol üzerinde biriken kalıntılar ise Karayolları

Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlendi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

04 Nis 2022 - 15:21 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Asayiş

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