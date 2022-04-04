KSO’dan bilişim öğrencilerine özel gezi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO), İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü ‘Meslek Erbabı Projesi’ kapsamında bilişim öğrencilerinin ve eğitmenlerinin ilimizdeki ileri teknoloji imkanlarını tanıması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Yahya Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bilişim öğrencilerine yönelik Bilişim Vadisi ve GOSB Teknopark gezisi gerçekleştirildi. Yahya Kaptan MTAL Müdürü Ergin Aktop, müdür yardımcısı Mahmut Serdar Kaya, Kocaeli Sanayi Odası Meslek Erbabı Koordinatörü Rahmi Çelikel ile okul öğretmenlerinin katıldığı gezide öğrenciler, gelecekte çalışacakları ortamlar hakkında bilgi edinme fırsatı buldu.

LABORATUVARLARI ÇOK BEĞENDİLER

Bilişim Vadisi Kurumsal İletişim Uzmanı Hüseyin Türk rehberliğinde Bilişim Vadisi’ni gezen öğrenciler; 42 Kocaeli Yazılım Okulu, Kuluçka İşletme Merkezi (KİM) ile Tasarım ve Kümelenme Merkezi hakkında bilgi sahibi oldu. 42 Kocaeli Yazılım Okul laboratuvarlarını çok beğenen öğrenciler, öğretmensiz eğitim sistemi hakkında okulun öğrencileri tarafından bilgilendirildi. Tasarım Kümelenme Merkezi’nde ünlü tasarımcılar tarafından tasarlanan prototip, çizim ve nihai eserleri inceleyen bilişim öğrencileri, çalışma ortamının ve eserlerin mükemmel olduğunu belirtti. Bilişim Vadisi’nden sonra GOSB Teknopark ziyaret edildi. GOSB Teknopark Kurumsal İletişim Uzmanı Ezgi Yavuz, ziyaretçilere teknopark hakkında tanıtım sunumu yaptı.

ÜRETİME ŞAHİT OLDULAR

Daha sonra öğrenciler teknoparkta üretim yapan yazılım ve teknoloji firmalarını ziyaret ederek okulda, staj yerlerinde ve çevrelerinde gördükleri bazı teknoloji ürünlerinin üretimine tanıklık etti. Ziyaret sırasında firma yetkilileri, öğrenciler tarafından soru yağmuruna tutuldu. Son olarak Teknopark Kuluçka Merkezi’ni inceleyen öğrenciler programdan çok memnun kaldı. İlimizde bulunan teknoparkları, fabrikaları, yazılım firmalarını, teknoloji tasarım firmalarını, Ar-Ge merkezlerini ve üniversitelerin teknolojiyle ilgili birimlerini bilişim öğrencileri için fırsata dönüştüren Kocaeli Sanayi Odası, paydaşları ile birlikte bu tür ziyaretler düzenleyerek öğrencilerin gelecek planlarına olumlu yönde katkı sunmayı sürdürecek.