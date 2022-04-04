04 Nis 2022 - 15:41- Gündem G: 04 Nis 2022 - 15:43

KAO’dan Mete Gündoğan konferansı

Kocaeli Aydınlar Ocağı, Ramazan önce İzmit Belediyesi Meclis Salonu’nda Prof. Dr. Mete Gündoğan ile birlikte Türk ekonomisi üzerine konferans düzenledi
KAO’dan Mete Gündoğan konferansı mask
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Kocaeli Aydınlar Ocağı (KAO), Prof. Dr. Mete Gündoğan ile ve Türk ekonomisi üzerine konferans düzenledi. Konferansa; Aydınlar Ocağı başkanları Süleyman Pekin, Ruhittin Sönmez, H.İbrahim Kahraman ve Ahsen Okyar ile Sayıştay Üyesi Abdullah Doğru, Kocaeli Millî Kuruluşlar Birliği başkanı Yücel Alpay Demir, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Taylan Bingöl, Kocaeli Türk Ocağı Başkanı Mustafa Arha, Selçuklu Düşünce Kulübü Başkanı Ahmet Baykuş, Yesevî Ocağı Eğitim-Kültür-Sanat Derneği Başkanı M.Eren Elmalı, Türk Emekli Sen Başkanı Ekrem Ertürk, Birleşik Emekliler Derneği Başkanı Alp Timincioğlu, İYİ Parti yöneticileri Cemil Uslu ve Halil Özcan, Hürriyetçi Eğitim Sen yöneticileri Salih Karabey ve Ahmet Ateş, Saadet Partisi eski başkanları Sinan Üner ve Mustafa Can gibi isimler katıldı.

İÇ BORÇ  6,7 TRİLYON

Prof. Mete Gündoğan, bugünkü anlamda ‘Para’nın I. Dünya Savaşı’yla takdim edildiğini ve II. Dünya Savaşı’yla da cari ortodoks ekonominin yani ‘Para Sistemi’nin kurulduğunu örneklendirerek ekonomi ile iktisat kavramlarının farklılığı üzerinde durdu. Gündoğan, Türkiye’de 30-35 milyonluk çalışan nüfusun 85 milyona baktığını ve Mart 2022 itibariyle hane halkı kredi borcunun toplamda 5,4 trilyon liraya ulaştığını, dış borcun ise 454 milyar dolara ve iç borcun da 6,7 trilyon liraya vardığını söyledi. Gündoğan’a KAO plaketini ve kitap setini ise Av.Şeref Gönenli, KMKB Başkanı Yücel Alpay Demir ve ADD başkanı Taylan Bingöl birlikte verdi.

04 Nis 2022 - 15:41 - Gündem

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