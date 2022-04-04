Kuveyt Türk’e en iyi işveren seçildi

İnsan kaynakları süreçlerini “önce insan-önce çalışan” prensibiyle yürüten Kuveyt Türk, Great Place to Work Enstitüsü (GPTW) tarafından insan kaynakları alanında düzenlenen Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2022 Ödülleri’nde “5000+ Çalışan Sayısı” kategorisinde üst üste beşinci kez “Türkiye'nin En İyi İşvereni” seçildi. Kuveyt Türk Strateji, İK, Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, “Odağımız çalışan memnuniyeti ve gelişimi” dedi.