04 Nis 2022 - 15:42- Ekonomi G: 04 Nis 2022 - 15:44

Kuveyt Türk’e en iyi işveren seçildi

Kuveyt Türk, Great Place to Work Enstitüsü Türkiye tarafından düzenlenen "Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2022”den ödülle döndü.
Kuveyt Türk’e en iyi işveren seçildi mask

İnsan kaynakları süreçlerini “önce insan-önce çalışan” prensibiyle yürüten Kuveyt Türk, Great Place to Work Enstitüsü (GPTW) tarafından insan kaynakları alanında düzenlenen Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2022 Ödülleri’nde “5000+ Çalışan Sayısı” kategorisinde üst üste beşinci kez “Türkiye'nin En İyi İşvereni” seçildi. Kuveyt Türk Strateji, İK, Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, “Odağımız çalışan memnuniyeti ve gelişimi” dedi.

04 Nis 2022 - 15:42 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.452.264 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kuveyt Türk’e en iyi işveren seçildi mask
Kuveyt Türk’e en iyi işveren seçildi
KSO Başkanı Zeytinoğlu dış ticaret rakamları ve enflasyon oranlarını değerlendirdi mask
KSO Başkanı Zeytinoğlu dış ticaret rakamları ve enflasyon oranlarını değerlendirdi
Aksigorta’dan çocukların destek mask
Aksigorta’dan çocukların destek
Turan’ın yerine Sönmez getirildi mask
Turan’ın yerine Sönmez getirildi
Kelebek’ten inovatif mobilyalar mask
Kelebek’ten inovatif mobilyalar
Anadolu Hayat’ta Atalay görevine başladı mask
Anadolu Hayat’ta Atalay görevine başladı
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL