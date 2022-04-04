Albaraka Türk’ün yeni sergisi açıldı

Türkiye’nin ilk katılım bankası Albaraka Türk öncülüğünde gerçekleşen “Uluslararası Albaraka Türk Hat Yarışması’nın” ödül alan eserleri Taksim Cami Sergi Salonu’nda sanatseverlerle buluştu. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile birlikte iş dünyasının, hat dünyasının önde gelen isimleri ve Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Yorulmaz, serginin açılışını basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirdi.