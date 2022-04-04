Türkiye’nin ilk katılım bankası Albaraka Türk öncülüğünde gerçekleşen “Uluslararası Albaraka Türk Hat Yarışması’nın” ödül alan eserleri Taksim Cami Sergi Salonu’nda sanatseverlerle buluştu. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile birlikte iş dünyasının, hat dünyasının önde gelen isimleri ve Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Yorulmaz, serginin açılışını basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirdi.
04 Nis 2022 - 15:43- Ekonomi Güncelleme: 04 Nis 2022 - 15:44
Albaraka Türk’ün yeni sergisi açıldı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.