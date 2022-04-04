04 Nis 2022 - 15:44- Ekonomi G: 04 Nis 2022 - 15:45

Profilo “Oh be” dedirtiyor
Profilo “Oh be” dedirtiyor mask

Profilo Ankastre Fırınların Lezzet Buharı özelliği, pişirme işlemi sırasında yemeğinize ekstra buhar vererek içinin sulu ve lezzetli, dışının ise çıtır çıtır kalmasını sağlıyor, kalabalık ramazan sofraları için en zorlu fırın yemeklerini hazırlarken bile "Oh be Profilo Varmış" dedirtiyor. Profilo ankastre fırınlar, A enerji sınıfı, düşük enerji tüketimi ile mükemmel pişirme sağlarken enerji tasarrufu sağlıyor ve böylece aile ekonominizi destekliyor. 

04 Nis 2022 - 15:44 - Ekonomi

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Profilo “Oh be” dedirtiyor mask
Profilo “Oh be” dedirtiyor
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