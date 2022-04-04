Profilo Ankastre Fırınların Lezzet Buharı özelliği, pişirme işlemi sırasında yemeğinize ekstra buhar vererek içinin sulu ve lezzetli, dışının ise çıtır çıtır kalmasını sağlıyor, kalabalık ramazan sofraları için en zorlu fırın yemeklerini hazırlarken bile "Oh be Profilo Varmış" dedirtiyor. Profilo ankastre fırınlar, A enerji sınıfı, düşük enerji tüketimi ile mükemmel pişirme sağlarken enerji tasarrufu sağlıyor ve böylece aile ekonominizi destekliyor.
04 Nis 2022 - 15:44- Ekonomi Güncelleme: 04 Nis 2022 - 15:45
Profilo “Oh be” dedirtiyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.