Vodafone, Türkiye’nin en iyi işverenleri arasına girdi

Vodafone Türkiye, dünyanın önde gelen araştırma, danışmanlık ve eğitim şirketlerinden Great Place to Work Enstitüsü tarafından Türkiye’de 10’uncu kez açıklanan “En İyi İşverenler” araştırmasında “1000-4999 Çalışan” kategorisinde ikinci oldu. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Bayram, “Vodafone Türkiye olarak çeşitliliğe önem veren, ama bununla yetinmeyip bu çeşitliliği kültürümüze, iş yapış şeklimize, dilimize dahil eden bir şirket olmayı hedefliyoruz. İnsan Kaynakları alanında geliştirdiğimiz yenilikçi uygulamaların dünyanın saygın araştırma kuruluşlarından Great Place to Work Enstitüsü tarafından ödüle layık görülmesinden büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

TOPLAM 8 KATEGORİDE 147 ŞİRKET

Dünyada 5 kıta ve 60 ülkede yüksek güven temelli işyeri kültürü oluşturma konusunda uzman global bir araştırma ve danışmanlık şirketi olan Great Place to Work, çalışanları ve şirket kültürünü derinlemesine analiz ederek belirlediği “Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2022” listesini açıkladı. Great Place to Work tarafından gerçekleştirilen analizlere dahil olarak “Harika İşyeri Sertifikası”nı almaya hak kazanan yerel ve uluslararası organizasyonların katıldığı Great Place to Work Türkiye’nin En İyi İşverenleri Listesi’nde bu yıl organizasyonların çalışan sayısına göre 8 kategoride 147 şirket yer aldı.