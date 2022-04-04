04 Nis 2022 - 15:47- Ekonomi G: 04 Nis 2022 - 15:49

Şekerbank’tan yeni kampanya

Şekerbank, ekonominin lokomotifi KOBİ’leri bu yıl da gelenekselleşen “İşinize Ramazan Bereketi” kampanyası ile desteklemeye devam ediyor. Banka, KOBİ müşterilerinin Ramazan ayında artan nakit ihtiyaçlarını uygun faiz oranlarıyla karşılıyor
Şekerbank’tan yeni kampanya mask

Şekerbank Ramazan ayında nakit ihtiyacı artan KOBİ müşterilerinin yanında yer almaya devam ediyor. Bu kapsamda banka, ülke ekonomisinin en önemli gücü olan KOBİ müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını uygun faiz oranlarıyla sunduğu gelenekselleşen kampanyası “İşinize Ramazan Bereketi” ile karşılıyor. “İşinize Ramazan Bereketi” kampanyası ile ilgili detaylı bilgiye tüm Şekerbank şubelerinden ulaşılabilecek.

“KOBİ’LERİN YANINDAYIZ”

Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu konuyla ilgili olarak, KOBİ’lerin, yani asıl üreten kesimin finansmanının Şekerbank için özel bir önem taşıdığını belirterek, “Şekerbank olarak müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıcı uygulama ve kampanyalar ile onların her zaman yanında olduğumuzu göstermeye devam ediyoruz. Ülkemizin her bölgesindeki KOBİ’leri kampanyamızdan yararlanmak üzere şubelerimize bekliyoruz” dedi.

04 Nis 2022 - 15:47 - Ekonomi

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