04 Nis 2022 - 15:48- Ekonomi G: 04 Nis 2022 - 15:49

Türkiye Finans'ta üst düzey atama
Türkiye Finans'ta üst düzey atama mask

Türkiye Finans Katılım Bankası'nda perakende bankacılık genel müdür yardımcılığı görevine Ahmet Mert atandı. 2010'da Türkiye Finans bünyesine katılan Mert, 2016'dan bu yana kredi kalitesi ve tahsilatlardan sorumlu genel müdür yardımcılığı görevini yürütüyordu.

04 Nis 2022 - 15:48 - Ekonomi

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