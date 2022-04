ZAM’sız bir güne uyanamaz olduk

Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrası başlayan ve koronavirüs pandemisi döneminde iyice derinleşen ekonomik kriz, biriken borçlar, yüksek döviz kuru ve ödenemeyen krediler nedeniyle milyonlarca vatandaş zor günler geçiriyor. Hala ayakta durmaya çalışan on binlerce işçi ve esnaf da borçlar nedeniyle belini doğrultamıyor. Pandemiden en çok etkilenen ve yasaklarla birlikte iyice ekonomik olarak çıkmaza giren vatandaşlar; ekonomide yaşanan çalkantılar, biriken borçlar ve TL’nin döviz kuru karşısında değer kaybetmesi ile ümidini yitirmiş durumda. Ekonomik kriz beraberinde gelen zamlar vatandaşı canından bezdirdi.

DOĞALGAZA 1 YILDA YÜZDE 93 ZAM

Zamlardan en çok nasibini enerji sektörü aldı. Pandemi, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Türk Lirası’nın değer kaybetmesi enerji sektörüne darbe vurdu. Son olarak BOTAŞ elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın satış fiyatına yüzde 44,30, elektrik üretimi haricinde kullanılan doğalgazın satış fiyatına yüzde 50 ve konutlarda kullanılan doğalgazın satış fiyatına yüzde 35 zam yaptı. Böylece son 1 yılda doğalgaza yüzde 93 zam yapılmış oldu.

MOTORİNE 1 YILDA YÜZDE 235 ZAM

Dolar kurundaki yükseliş de akaryakıt fiyatlarını yukarı itiyor. Benzine yapılan zam oranı, yılbaşından bu yana yüzde 57’ye, son bir yılda ise yüzde 166’ya ulaştı. Motorine yapılan zam oranı da yılbaşından bu yana yüzde 94, son bir yılda ise yüzde 235 oldu.

ŞEKERE YÜZDE 30 ZAM

Türkiye Şeker Fabrikaları (TÜRKŞEKER), şekere geçtiğimiz günlerde yüzde 30 zam yaptı. Böylece TÜRKŞEKER’de şekerin kilogram fiyatı 5,96 liradan 7,80 liraya yükselmiş oldu. İmalatçı firmalara şeker arzına yeniden başlandığını bildiren TÜRKŞEKER, “Bu çerçevede 50 kilogramlık şekerin çuval fiyatı ise KDV dahil 550 TL olarak güncellenmiştir” açıklaması yaptı. TÜRKŞEKER’in yaptığı zam öncesi imalatçı, şekerin torbasını 750 liradan almaya başlamıştı. TÜRKŞEKER’in yaptığı zammın imalatçıya nasıl yansıyacağı merak ediliyor.

2 AYDA 2 KEZ EKMEK ZAMMI

Kocaeli’de son olarak şubat ayında ekmeğe zam geldi. 3 liradan satılan 250 gram ekmeğin gramı 200 grama düştü. Simidin fiyatı da 3 liradan 4 liraya yükselirken gramı ise 90'dan 100'e çıktı. Aralık ayında ekmeğe bir kez daha zam gelmiş, 250 gram ekmek 3 liradan satılmaya başlanmıştı. Böylece Kocaeli’de ekmeğe 2 ayda 2 kez zam gelmiş oldu.

ELEKTRİĞE YÜZDE 20 ZAM

Nisan ayı başından itibaren geçerli olmak üzere sanayi abonelerinin elektrik tarifelerine ise yüzde 20.01 ile yüzde 26,37 arasında zam gelirken, konut ve ticarethane abonelerinin elektrik tarifeleri değişmedi. Buna göre, alçak gerilim sanayi abonelerinin 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere elektrik tarifesi yaklaşık yüzde 20 zamlandı. Bu aboneler için kilovatsaat başı elektrik fiyatı 191,77 kuruştan 230,10 kuruşa yükseldi.

KİRALAR MAAŞ KADAR OLDU

Mart ayı kira artış oranı 3 Mart Perşembe günü saat 10.00'da açıklandı. TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı şubat ayında bir önceki aya göre %4,81, bir önceki yılın aralık ayına göre %16,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %54,44 ve 12 aylık ortalamalara göre %25,98 artış gerçekleşti.

ÇAYA ZAM BEKLENİYOR

Gıda sektörü kaynakları da çaya zam gelmesinin beklendiğini bildirdiler. Sezon açılacağı için yeni dönem çay fiyatının belirleneceğini, A'dan Z'ye her şeye zam geldiği ortamda çaya da zam gelmesinin muhtemel olduğunu ifade eden kaynaklar zammın minimum yüzde 16 olacağını ifade etti.

TOPLU TAŞIMAYA 4 AYDA 2’NCİ ZAM

Aralık 2021 tarihinde minibüsçü esnafının talebi üzerine şehir içi otobüs fiyatlarında yüzde 24,29 oranında zam yapılmış, 3,5 TL olan tam bilet 4 lira 35 kuruşa çıkmıştı. Akaryakıta üst üste gelen zamlar nedeniyle UKOME; minibüsçülerin yine yüzde 50 zam talebiyle ilgili şehir içi ulaşımda yüzde 26,43, tüm ilçelerdeki hatlar için yüzde 25 oranında zam kararı aldı. Buna göre 1 Nisan’dan itibaren geçerli olmak üzere şehir içi ulaşımda tam bilet 4 lira 35 kuruştan 5 lira 50 kuruşa yükseldi. İndirimli ücret 3 lira 5 kuruştan 3 lira 80 kuruşa, öğrenci ücreti ise 2 lira 75 kuruştan 3 lira 40 kuruşa yükselmiş oldu. Tramvay ücreti 4 TL, deniz ulaşım ücreti de 6,50 TL’ye yükseldi.

KIRMIZI ETE BÜYÜK ZAM

Et ve Süt Kurumu (ESK) kırmızı et fiyatlarına yüzde 48 oranında zam yaptı. Yeni zamla birlikte 1 kilogram dana kıyma 120 lira, 1 kilo dana kuşbaşı 135 lira, dana sucuğun kilogram fiyatı da 140 lira oldu. Et ve Süt Kurumunun kırmızı ete yüzde 48’lik zam yapmasının ardından serbest piyasada satış yapan kasaplar ve marketlerdeki kırmızı et fiyatlarında da büyük artış yaşandı. Piyasada canlı etin kalmaması nedeni ile başlayan besi krizi devam ediyor.

“KAHVEDE DE PANİK BAŞLAYABİLİR” UYARISI

Son bir yılda yüzde 76 oranında artan kahve fiyatlarının, savaşın gübre fiyatlarını körüklemesi nedeniyle bu yıl artmaya devam edeceği belirtiliyor. Özellikle yılın üçüncü çeyreğinde kahve piyasalarında panik başlayabileceği uyarısı yapılıyor.

ENFLASYON SEPETİNİN AĞASI SİGARA

Hatırlanacağı gibi, sigara fiyatlarına ocak ayındaki çifte zammın ardından 14-15 Mart tarihlerinde 2 lira zam gelmişti. Ocak ayında sigaraya gelen yüksek zamlarla birlikte sektörde ortalama paket fiyatı 18,7 TL'den yaklaşık 22,7 TL'ye yükselmişti. Sigaranın enflasyon sepetinde alkolle birlikte yüzde 5 civarında bir ağırlığı bulunuyor. Ayrıca vergi yükü de oldukça fazla. Dolayısıyla fiyatlarındaki artış enflasyon oranına doğrudan yansıyor.

ALKOLE İNTİKAM GİBİ ZAM

Yıllık üretici enflasyonu rakamlarına göre; hükümet, sigara ve alkol grubundan alınan özel tüketim vergisine (ÖTV) yüzde 47,4 oranında zam yaptı. Alkol derecesi yüzde 18 ve daha az olan şaraplardaki ÖTV tutarı 92,29 TL'den 140,5 TL'ye, alkol derecesi yüzde 22 ve fazla olanlar da 326,99 TL'den 481,98 TL'ye yükseltildi.

MARTTA UNA YÜZDE 22 ZAM

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), un sanayicilerine sattığı buğdaya yüzde 22 zam yaptı. 25 Mart itibariyle ekmeklik buğday satış fiyatı ton başına 2 bin 650 liradan 3 bin 210 ila 3 bin 325 liraya çıktı. Undaki zam artık takip edilemez hale geldi.

YAĞA ÇİÇEK GİBİ ZAM GELDİ

Son bir yılda ülke genelinde ortalama yüzde 54,4 oranında zamlanan Ayçiçek yağı fiyatları, geçtiğimiz haftalarda sadece iki gün içinde yüzde 18-25 aralığında daha zamlandı. Rusya’nın kota getirmesi nedeni ile sıvıyağ krizinin önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtiliyor.

MEYVE-SEBZE CEP YAKMAYA DEVAM EDİYOR

Gübre, tohum ve nakliye başta olmak üzere günden güne katlanan maliyet artışları nedeniyle sebze ve meyveye büyük oranda zamlar geldi. Pazarlarda 7 liranın altında neredeyse ürün kalmadı. Mevsiminde olmasına rağmen meyve ücretleri de cepleri yakmaya devam ediyor.

ŞEHİRLERARASI BİLETLERE 1 AYDA 3 KEZ ZAM

Akaryakıt fiyatlarındaki artışla beraber otobüs firmaları çözümü biletlerde zam yapmakta bulurken şehirlerarası seyahat eden yurttaşlar ulaşım maliyetinin daha da artmasından endişe duyuyor. Takip etmesi oldukça zorlaşan ulaşıma 1 ayda 3 kere zam geldi.

EV EŞYALARI KATLANDI

Son bir yılda fiyatları neredeyse ikiye katlanan mobilya, beyaz eşya ve küçük ev aletlerindeki zamlar tüketiciyi oldukça zorluyor. Metaller, cam, sünger, ağaç, kumaş, mermer, plastik ve kaplama gibi ithal ürünlerdeki fiyatlarda 12 ayda yüzde 100 ila yüzde 150 oranında artış yaşandı. Uzmanlar nisan ayında yine zam geleceğini öngörüyor.

SIFIR OTOMOBİLE ZAM, İKİNCİ ELE KDV ZAMMI

Sıfır otomobillere zam geldi, ikinci el araçlara ise 'KDV' zammı geliyor. Araba fiyatlarında zam dalgası başladı. Markalar yüzde 5 zamlı fiyatlarını peş peşe açıkladı. Önümüzdeki ay itibarıyla da yeni zamların geleceği ifade ediliyor. Sıfır araba fiyatlarındaki artış ikinci el araba fiyatlarını da olumsuz etkiliyor. Piyasası uzun süredir durgun olan ikinci el araba pazarı, yeni zam dalgasıyla hareketlenecek.

YILBAŞINDA OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ DE ZAMLANDI

Yeni yıla giriş ile birlikte köprü ve otoyollara da zamlar geldi. Dilovası ve Karamürsel arasında bulunan Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücreti 1 Ocak 2022 itibari ile 184.5 TL olarak belirlendi. Köprüden geçmek isteyen motosikletler 129 TL, minibüs ve ticari araçlar 295 TL, otobüsler 350 TL, kamyonlar 464.5 TL, tırlar 585 TL ödeyerek kullanabilecek.

MTV DE NASİBİNİ ALDI

Ürünlerin yanı sıra vergilerde de büyük zamlar gerçekleşti. Buna göre, otomobil grubu için en düşük MTV tutarı 109 liradan 136 liraya çıktı. En yüksek MTV tutarı ise 50 bin 107 liradan 62 bin 633 liraya yükseldi. Motor silindir hacmi 1300 cc ve altı 1-3 yaş otomobillerin motorlu taşıtlar vergisi (MTV), 2022'de bin 313 lira ile bin 576 lira arasında değişecek.

TRAFİK CEZALARINDA DA DURUM AYNI

2021'de 144 lira olan emniyet kemeri kullanmamanın cezası 2022'de 196 liraya, kırmızı ışıkta geçmenin, cep telefonuyla konuşmanın ve muayenesiz araç kullanmanın cezası 314 liradan 427 liraya çıkmış oldu. Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası 2 bin 698 liradan 3 bin 674 liraya çıkarken sahte plaka takmanın cezası da 6 bin 687 liradan 9 bin 107 liraya yükseldi.

EHLİYET VE TAPU HARÇLARI

Ehliyet harçları ise A sınıfı için 271 liradan 369 liraya, B sınıfı için 820 liradan bin 116.8 liraya, F ve H sınıfı için de 271 liradan 369 liraya çıktı. 2020'de bin 839 lira iken 2021'de 2 bin 6 liraya yükselen yurt dışından getirilen tapu harcı ise 2022'de 2 bin 732 liraya çıktı.

EMLAK VERGİSİ

Emlak vergi değerleri, 2022'de bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı (yüzde 18.10) kadar artırılarak hesaplanacak.