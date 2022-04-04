Yılmaz Et ve Tavuk Ürünleri’nin ikinci şubesi HAYIRLI OLSUN

Uzunçiftlik Mahallesi’nde hizmet veren Yılmaz Et ve Tavuk Ürünleri işletmesinin sahibi olan Adnan Yılmaz, Kartepe ilçe sınırları içerisindeki ikinci şubesinin açılışını da gerçekleştirdi. Bölgenin sevilen esnafları arasında yer alan Adnan Yılmaz’ın oğlu Melih Yılmaz ile birlikte işletmeciliğini yapacağı Yılmaz Et ve Tavuk Ürünleri 2. Şubesi Ataevler Mahallesi, Sapanca Yolu Caddesi, Migros yanı, Ballı Çiçek Eczanesi bitişinde vatandaşlara hizmet verecek. İşletmenin açılışı dolayısıyla bir program tertip eden Yılmaz ailesi bu özel günde ilçe protokolünü ve misafirlerini ağırladı.

AÇILIŞA İLGİ BÜYÜK OLDU

Yılmaz Et ve Tavuk Ürünleri 2. Şubesi'nin açılışı Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Akyüz, AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, MHP Kartepe İlçe Başkanı Hayati Dilek, siyasi parti temsilcileri, bölge esnafları ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşirken, Milletvekili İlyas Şeker de telgraf göndererek ‘hayırlı olsun’ temennilerini iletti.

BEREKETLİ KAZANÇLAR

Açılışta bir konuşma yapan Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Akyüz, işletmenin Yılmaz ailesine ve bölgeye hayırlı olmasını dileyerek, bol ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu. Emekevler Camii Müezzini Bilal Özdemir’in yaptırdığı duanın ardından açılış kurdelesinin kesildiği işletme, et ve tavuk ürünleri seçenekleriyle vatandaşlara en güzel şekilde hizmet verecek.