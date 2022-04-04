Karamürsel’de Utaş yeniden başkan seçildi

S.S. Karamürsel 2 Nolu Küçük Otobüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin olağan kongresi önceki gün Karamürsel Belediyesi Nikah Salonu’nda yapıldı. Kongrenin divan başkanlığını Sami Taşçı yaptı. Kongrede aidatların 2022-2023 yıllarında 400+KDV, huzur hakkının 9 bin lira olması kabul edildi. Seçimlere tek aday olarak giren Ahmet Utaş, 58 üyenin oyunu alarak 22. dönem başkanlık yapmak için güven tazeledi.

AHMET UTAŞ’IN YÖNETİMİ KURULU

Abdullah YILMAZ

Sabri KILIÇARSLAN

Adem DURAK

Feridun ERTURAN

Tahir ALTUN

Hasan GÜNDÜZ

DENETİM KURULU

Murat DURAK

Mustafa YILANCI

Şaban YÜCEBAĞ

ÜST BİRLİK KURULU

Ahmet UTAŞ

Tahir ALTUN