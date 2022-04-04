Karamürsel’de Utaş yeniden başkan seçildi

S.S. Karamürsel 2 Nolu Küçük Otobüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin olağan kongresi önceki gün Karamürsel Belediyesi Nikah Salonu’nda yapıldı. Kongrenin divan başkanlığını Sami Taşçı yaptı. Kongrede aidatların 2022-2023 yıllarında 400+KDV, huzur hakkının 9 bin lira olması kabul edildi. Seçimlere tek aday olarak giren Ahmet Utaş, 58 üyenin oyunu alarak 22. dönem başkanlık yapmak için güven tazeledi.
AHMET UTAŞ’IN YÖNETİMİ KURULU
Abdullah YILMAZ
Sabri KILIÇARSLAN
Adem DURAK
Feridun ERTURAN
Tahir ALTUN
Hasan GÜNDÜZ
DENETİM KURULU
Murat DURAK
Mustafa YILANCI
Şaban YÜCEBAĞ
ÜST BİRLİK KURULU
Ahmet UTAŞ
Tahir ALTUN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.