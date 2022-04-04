04 Nis 2022 - 15:55- Gündem G: 04 Nis 2022 - 15:57

Karamürsel’de Utaş yeniden başkan seçildi

Tek aday olarak seçime giren Ahmet Utaş, yeniden S.S. Karamürsel 2 Nolu Küçük Otobüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin başkanı oldu
Karamürsel’de Utaş yeniden başkan seçildi mask
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S.S. Karamürsel 2 Nolu Küçük Otobüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin olağan kongresi önceki gün Karamürsel Belediyesi Nikah Salonu’nda yapıldı. Kongrenin divan başkanlığını Sami Taşçı yaptı. Kongrede aidatların 2022-2023 yıllarında 400+KDV, huzur hakkının 9 bin lira olması kabul edildi. Seçimlere tek aday olarak giren Ahmet Utaş, 58 üyenin oyunu alarak 22. dönem başkanlık yapmak için güven tazeledi.

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04 Nis 2022 - 15:55 - Gündem

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