Karamürsel’de Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı yapıldı

Karamürsel’de önceki gün Bağımlılıkla Mücadele çalıştayı yapıldı. Karamürsel Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirilen çalıştaya Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ferhan Uğur, İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, doktorlar, akademisyenler, daire müdürleri, muhtarlar, ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı komiserler, ilçe jandarma komutanlığına bağlı astsubaylar, Karamürsel Belediyesi görevlileri ve STK temsilcileri katıldı. Toplantı; ‘Uyuşturucu Bağımlılığı’, ‘Alkol Bağımlılığı’, Sigara Bağımlılığı’ ve Davranışsal Bağımlılık Çalıştayı’ başlıkları altında yapıldı.

SAĞLIKLI BİREY YETİŞTİRME

Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, toplantıda yaptığı konuşmada bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası ve vatandaşların iş birliğinin önemli olduğunu belirterek, “Gençlerimizin madde bağımlılığından uzak tutulması için tüm kurumlarımızın üzerine düşen görevleri yerine getirmeleri ve geleceğimizin teminatı gençlerimizi sağlıklı birey olarak yetiştirmenin gayreti içerisinde bulunulması gerekiyor” ifadesini kullandı.

UYUŞTURUCU SORUNU

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının araştırmalarına göre grafikler altında ‘Uyuşturucu maddeyi kullanmaya başlandığı yaşın 2021 yılında ortalama 21.22, ortanca yaş ise 20, 2020 yılında ortalama başlama yaşı 20.9, ortanca yaş 20, 2018 yılında yapılan genel nüfusta madde kullanım yaygınlığı anketine göre uyuşturucuya başlama yaşı ortalaması 19,5. Uyuşturucu maddeye kullanmaya başlanma yaşı bakımından 15-24 yaş döneminin en riskli grup olduğu, bu yaş grubunda uyuşturucuya başlayanların oranı, 2020 yılında yüzde 73,6, 2021 yılında ise yüzde 73,6 olarak ölçülmüş…

KİŞİSEL SORUNLAR

Uyuşturucu maddeye başlama nedeni merak 2021 yılında yüzde 33,8, 2020 yılında yüzde 38, özenme 2021 yılında yüzde 18,2, 2020 yılında yüzde 19. Kişisel sorunları nedeniyle 2021 yılında yüzde 16,5, 2020 yılında yüzde 14,1, arkadaş ısrarı 2021 yılında yüzde 13,4, 2020 yılında yüzde 15. Aile içi sorunlar nedeniyle 2021 yılında yüzde 8,8, 2020 yılında yüzde 7,3, eğlence-keyif 2021 yılında yüzde 8,6, 2020 yılında yüzde 6,1, başkaca hastalıklar 2021 yüzde 0,4, 2020 yılında yüzde 0,4, internet-sosyal medya- televizyon-sinema 2021 yılında yüzde 0,2, 2020 yılında yüzde 0,1 olduğu belirtildi. Bağımlılıkla Mücadele toplantısındaki gündemde bulunan maddeler görüşülerek fikir alışverişinde bulunuldu.