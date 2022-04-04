04 Nis 2022 - 15:57- Gündem G: 04 Nis 2022 - 15:58

Tek çocuğu ‘Anne’ diyebilsin diye bir umut bekliyor

Darıca’da yaşayan Mustafa ve Nuray Doğan çiftinin 7 yaşındaki serebral palsi hastası kızları Simay, kök hücre tedavisiyle hayata tutunabilmek için umut bekliyor
Tek çocuğu ‘Anne’ diyebilsin diye bir umut bekliyor mask
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Darıca’da yaşayan 36 yaşındaki fabrika işçisi Mustafa Doğan ve 32 yaşındaki ev hanımı Nuray Doğan çiftinin, 7 yıl önce Simay adını verdikleri bir kız çocukları oldu. Çocuklarının mutluluğunu çok fazla yaşayamayan çift, kızlarının 3 aylıkken götürdükleri hastanede serebral palsi hastası olduğunu öğrendi. Adeta dünyaları başlarına yıkılan çiftin yıllarca gitmedikleri doktor kalmadı. Kızlarındaki her gelişmeyle mutluluktan havaya uçan çift, 7 yıl sonra minik Simay’ın konuşabilmesi ve derdini anlatabilmesi için umutlarının olduğunu öğrendi. Kök hücre tedavisiyle kızlarının 'Anne', 'Baba' diyebileceğini, belki de yürüyebileceğini öğrenen çift, bu tedaviyi uygulayan hastaneyi aradı. Aile, hayırsever vatandaşlardan destek beliyor.

“BELKİ ÇOCUĞUM ‘ANNE’ DİYECEK”

Kızı için bir umutları olduğunu gözyaşları içinde anlatarak hayırsever vatandaşlardan destek beklediklerini söyleyen Nuray Doğan, “Yeni bir umudumuz var bizim. Kızımın kök hücre tedavisi. Sadece 5 günlük bir tedaviyle bana ‘Çocuğun yürüyebilir, konuşabilir’ dediler. Belki çocuğum ‘Anne’ diyecek, ‘Baba’ diyecek. Biz, 6-7 senelik emeğimizin karşılığını alabileceğiz. Fakat eşimin buna durumu yok. Ben zaten çalışamıyorum, sürekli kızımla ilgilenmek istiyorum. Farklı bir iş yapma imkanımız yok, destek bekliyoruz” dedi.

04 Nis 2022 - 15:57 - Gündem

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