Pideyi 1 buçuk lira daha ucuza almak için kuyruk oluşturdular

Ekonomik kriz vatandaşın cebini yakmaya devam ederken Ramazan’ın vazgeçilmezi olan pide için vatandaşlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait Halk Ekmek büfeleri önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. İftardan saatler önce başlayan kuyruklar iftara doğru daha da artıyor. Kocaeli’de fırınlarda 330 gram Ramazan pidesinin fiyatı 6 TL olarak belirlenirken halk ekmek büfelerinde ise 4.50 TL’den satışa sunuluyor. Vatandaş, 1 buçuk TL daha ucuza almak için büfe önlerinde sıra oluşturması da ekonominin durumunu özetler halde.