Pideyi 1 buçuk lira daha ucuza almak için kuyruk oluşturdular

Ekonomik kriz vatandaşın cebini yakmaya devam ederken Ramazan’ın vazgeçilmezi olan pide için vatandaşlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait Halk Ekmek büfeleri önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. İftardan saatler önce başlayan kuyruklar iftara doğru daha da artıyor. Kocaeli’de fırınlarda 330 gram Ramazan pidesinin fiyatı 6 TL olarak belirlenirken halk ekmek büfelerinde ise 4.50 TL’den satışa sunuluyor. Vatandaş, 1 buçuk TL daha ucuza almak için büfe önlerinde sıra oluşturması da ekonominin durumunu özetler halde.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.