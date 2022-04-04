04 Nis 2022 - 19:02- Gündem G: 04 Nis 2022 - 19:28

Kocaeli’de yaşanan kaza tramvay seferlerinde gecikme yaşattı

Kocaeli’de akşam saatlerinde gelen trafik kazası nedeniyle tramvay seferlerinde aksama yaşanırken yolcular otobüslerle yollarına devam etti.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Kocaeli’de yaşanan kaza tramvay seferlerinde gecikme yaşattı mask
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Kocaeli’de tramvay seferlerinde yaşanan aksaklık ile ilgili Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Akçaray hattında yaşanan otomobilin karıştığı trafik kazası nedeniyle tramvay seferlerinde gecikme yaşandığı belirtildi. Öte yandan tramvay hattında yaşanan aksaklık nedeniyle yolcular otobüslerle yollarına devam etti.

04 Nis 2022 - 19:02 - Gündem

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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