Kocaeli’de yaşanan kaza tramvay seferlerinde gecikme yaşattı

Kocaeli’de tramvay seferlerinde yaşanan aksaklık ile ilgili Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Akçaray hattında yaşanan otomobilin karıştığı trafik kazası nedeniyle tramvay seferlerinde gecikme yaşandığı belirtildi. Öte yandan tramvay hattında yaşanan aksaklık nedeniyle yolcular otobüslerle yollarına devam etti.