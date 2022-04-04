Olay, İzmit ilçesinde bulunan Rafet Karacan Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobil yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen direk tramvay yolunun katenerini koparttı. Ardından muhtemel bir tehlikenin önüne geçme amacıyla tramvay seferleri durduruldu. Farklı noktalarda durdurulan tramvaylardan yolcular tahliye edildi. Yolcuların mağdur olmaması için tramvay hattına minibüsler ve belediye otobüsleri getirildi. Birçok vatandaş yolculuğuna minibüs ve otobüslerle devam etmek zorunda kalırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
04 Nis 2022 - 19:30- Asayiş Güncelleme: 04 Nis 2022 - 23:09
Otomobilin çarptığı aydınlatma direği tramvay enerji hattının üzerine devrildi
İzmit'te otomobilin çarptığı aydınlatma direği tramvay enerji hattının üzerine devrildi. Kaza sebebi ile uzun süre duran tramvay seferleri sebebi ile mahsur kalan birçok vatandaş minibüslerle yollarına devam etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.