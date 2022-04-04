KentKart'tan 'Arapça' açıklaması

Büyükşehir'e ait bazı belediye otobüslerinde Arapça bilgilendirme yer alması sosyal medyada yer almıştı ve tepki çekmişti. Konuyla ilgili son olarak KentKart AŞ açıklama yaptı. KentKart'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

02.04.2022 tarihinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçlarında kullanılmakta olan araç içi yolcu bilgilendirme ekranlarında Türkçe bilgilendirmeyle birlikte Arapça bilgilendirmelere yer verilmiş ve konu bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer bulmuştur.

Söz konusu tespit üzerine yapılan incelemede Kocaeli genelinde hizmet veren Ulaşım Park Şirketine ait toplu taşıma aracı filosuna yeni eklenen araçlara cihazların montajı esnasında yapılan güncelleme sırasında personelimiz tarafından yapılan konfigürasyon ayarlarında Türkçe’nin yanı sıra sehven İngilizce, Fransızca ve Arapça dillerini de destekler şekilde açık bırakıldığı, anlaşılmıştır.

Toplu taşımada Elektronik Ücret Toplama ve Akıllı Ulaşım Sistemleri konusunda yazılım ve donanım üreten firmamız, Türkiye dışında dünyanın birçok ülkesinde de faaliyet göstermektedir. Toplamda 13 ülke ve 43 ayrı şehirde firmamız çözümleri kullanılmaktadır.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçlarında kullanılmakta olan araç içi yolcu bilgilendirme ekranları farklı dillere sahip uluslararası projelerimizdeki toplu taşıma araçlarında da aynı amaçla kullanılmaktadır. Söz konusu cihazların yabancı dil desteği konfigürasyon ayarları ile yönetilmektedir.

Kocaeli projemizde sadece Türkçe dil desteği olması gerekirken, ifade edilen şekilde güncelleme sırasında çoklu dil desteğinin açık bırakılması nedeniyle sınırlı sayıdaki aracın bilgilendirme ekranlarında farklı dillerde bilgilendirmeler yer almıştır.

İlgili durumun tespiti sonrası konfigürasyon ayarları düzeltilerek araç içi yolcu bilgilendirme ekranlarının sadece Türkçe bilgilendirme yapacak şekilde hizmet vermeye devam etmesi sağlanmıştır.

Sadece Türkçe bilgilendirme seçeneği yerine, çoklu dil desteği opsiyonunu açık bırakmak suretiyle yabancı dillerde bilgilendirme yaparak bazı vatandaşlarımıza rahatsızlık vermiş olmaktan dolayı kamuoyundan özür dileriz.