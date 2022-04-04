Millet İttifakı fark attı

Son seçimi bilen ORC araştırma, Nisan 2022 ayının anket sonuçlarını duyurdu.
41 İLDE GERÇEKLEŞTİRİRLDİ
41 ilde 3 bin 540 kişiyle görüşülen anket, yüz yüze yapıldı. Ankette katılanlara “Bu pazar seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.
AKP YÜZDE 30’UN ALTINDA
Ankette AKP’nin oy oranı yüzde 28,4, CHP’nin oy oranı yüzde 23,2 oldu. İYİ Parti’nin oy oranı ise yüzde 17 olurken HDP’nin oy oranı yüzde 9,2 olarak belirlendi. Ankette MHP’nin oy oranı yüzde 8,2, Gelecek Partisi’nin yüzde 3,2, DEVA Partisi’nin yüzde 2,7, Saadet Partisi’nin yüzde 1,5, Millet Partisi’nin yüzde 1 olarak açıklandı.
MİLLET İTTİFAKI 4 PUAN ÖNDE
Ankette Millet İttifakı’nın oy oranı yüzde 40,2 oldu. Cumhur İttifakı’nın oy oranı ise yüzde 36,6 olarak belirlendi. Böylece Millet İttifakı son ankette Cumhur İttifakı’na yaklaşık 4 puan fark attı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.