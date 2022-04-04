Millet İttifakı fark attı

Son seçimi bilen ORC araştırma, Nisan 2022 ayının anket sonuçlarını duyurdu.

41 İLDE GERÇEKLEŞTİRİRLDİ

41 ilde 3 bin 540 kişiyle görüşülen anket, yüz yüze yapıldı. Ankette katılanlara “Bu pazar seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

AKP YÜZDE 30’UN ALTINDA

Ankette AKP’nin oy oranı yüzde 28,4, CHP’nin oy oranı yüzde 23,2 oldu. İYİ Parti’nin oy oranı ise yüzde 17 olurken HDP’nin oy oranı yüzde 9,2 olarak belirlendi. Ankette MHP’nin oy oranı yüzde 8,2, Gelecek Partisi’nin yüzde 3,2, DEVA Partisi’nin yüzde 2,7, Saadet Partisi’nin yüzde 1,5, Millet Partisi’nin yüzde 1 olarak açıklandı.

MİLLET İTTİFAKI 4 PUAN ÖNDE

Ankette Millet İttifakı’nın oy oranı yüzde 40,2 oldu. Cumhur İttifakı’nın oy oranı ise yüzde 36,6 olarak belirlendi. Böylece Millet İttifakı son ankette Cumhur İttifakı’na yaklaşık 4 puan fark attı.