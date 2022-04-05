05 Nis 2022 - 09:28- Gündem G: 05 Nis 2022 - 09:34

Goodyear 300 geçici işçi alacak

Kocaeli'de bulunan Goodyear Lastik Fabrikasına, İŞKUR üzerinden geçici süre ile 300 işçi alınacak
Goodyear 300 geçici işçi alacak mask

Kocaeli'nin önemli fabrikalarından biri olan Goodyear Lastik Fabrikası’na geçici süre ile çalışacak işçi alınacak. Lastik imalatı yapan fabrikada, farklı üretim bölümlerinde geçici süreyle çalıştırılmak üzere 300 işçi aranıyor.

Aranan özelliklerin arasında: "Tercihen Endüstri Meslek Lisesi veya Meslek Yüksek Okulu mezunu olmak, Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış ya da en az 1 yıl tecilli olmak, Vardiyalı olarak çalışmaya bir engeli ya da  sağlık problemi olmamak" bulunuyor.

18-35 yaş aralığında alınacak işçilerin en az ilköğretim en fazla ön lisans mezunu olma şartı da aranıyor. Detaylar için İŞKUR'u arayarak bilgi alabilirsiniz.

05 Nis 2022 - 09:28 - Gündem

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