Büyükakın, Genç Mekânda proje üreten gençlerden söz aldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de yerel yönetimler olarak bir ilki gerçekleştirerek Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından gençlik çalışmaları kapsamında E-Gençlik birimlerini kurdu. Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Türkiye’nin en fonksiyonel atölyelerinin bulunduğu Genç Mekan’da proje üreten gençlerle buluştu. Başkan Büyükakın, “Bu gençlik mekânı tüm gençlere açıktır. Her sivil toplum kuruluşu, her belediyemiz ve her yerel yönetimimiz, bu merkezleri 24 saat kullanabilir. Sadece kullanabilirler demiyorum, kullanmalıdırlar.” diye konuştu. Teknofest 2022 yarışları için ürettikleri projeleri Başkan Büyükakın ile paylaşan gençler, yarışmadan başarıyla döneceklerine söz verdi.

ÖĞRENCİLERLE SOHBET ETTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Genç Mekan'da incelemelerde bulunan Başkan Büyükakın, E-Gençlik birimine bağlı teknoloji atölyelerinde Teknofest yarışlarına katılacak teknoloji takımlarının, yarışma için ürettiği projelerini sergilediği stantları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

BAŞARILI ÇALIŞMALARI İLE GÖZ DOLDURUYOR

Genç Mekan’ın proje üreten gençlerin olduğuna vurgu yapan Başkan Büyükakın, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında teknoloji atölyelerinde Teknofest 2022 yarışlarına katılacak teknoloji takımlarının, yarışma için ürettiği İHA, Roket, Drone, Sualtı Aracı ve Elektrikli Otomobil projelerini desteklediklerini ifade etti. Başkan Büyükakın, “Gençlerimiz başarılı çalışmaları ile göz dolduruyor, inanıyorum ve sözünü de aldım, bu yıl daha da başarılı olacaklar” dedi.

“BURASI BİZİM İÇİN İLHAM VERİCİ OLDU”

Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Kulübü öğrencileri, “Bugün burada Teknofest 2022 için proje çalışmaları yapıyoruz. Bunu düzenlemek için aylardır çabalıyorduk. Geçen yıllarda olduğu gibi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın bizlere sahip çıktı. Bu atölyeleri bizlere açtı. Hatta bu atölyeler bizim için ilham verici oldu. Bizim amacımız, takımlarımızın proje üretmesi. Başarı kendiliğinden gelecektir” dedi.

GENÇ GİRİŞİMCİLERİN PROJE FİKİRLERİNİ DİNLEDİ

Başkan Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Teknopark işbirliğinde kurulan E-Gençlik Girişimcilik Merkezini ziyaret edip genç girişimci adaylarının proje fikirlerini dinledi. Kocaeli Üniversitesi Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Oğuzhan Urhan, E-Gençlik Girişimcilik Merkezi faaliyetleri ve gelecek projeler hakkında Başkan Büyükakın’ı bilgilendirdi.

E-SPOR GÖSTERİ MAÇI YAPTI

Başkan Büyükakın, E-spor salonlarında Kağıtspor A-spor takımıyla bir gösteri maçı yaptı. VCT turnuvasında çeyrek final başarısı gösteren takımı tebrik edip, başarılarının devamını diledi. Başkan Büyükakın’a günün anısına Kağıtspor E-spor forması hediye edildi.

“BEĞENİLMEYE DEĞİL, İTİBAR EDİLMEYE ODAKLANIN”

Ayrıca hizmet binasında bulunan E-Gençlik Dijital İçerik birimine bağlı Youtube ve Podcast Stüdyolarını ziyaret eden Başkan Büyükakın, Dijital Kılavuz Sosyal Medya Platformu çalışmaları hakkında bilgi aldı. Sosyal medyada yapılan çalışmaların içeriği hakkında detaylar alan Başkan Büyükakın, Yeni Medya çalışmaları ile Genç Mekan’da youtube, podcast ve tüm medya kanalları için eğitim imkânı sağlandığını dile getirdi. Podcast stüdyosunda ‘dijital platformlar ve gençlerin bu platformlardaki kimliklerine’ ilişkin kısa bir röportaj veren Başkan Büyükakın gençlere, “Beğenilmeye değil, itibar edilmeye odaklanın.” tavsiyesinde bulundu.

BÜYÜKAKIN’IN KARİKATÜRÜ SOSYAL MEDYADA

Büyükşehir Belediyesi’nin E-Gençlik Akademi kapsamında kurulan Kocaeli Karikatür Okulu öğrencileri ile de bir araya gelen Başkan Büyükakın basıma hazırlanan “KaKaO” isimli karikatür dergisinin taslak çalışmalarını inceledi. Başkan Büyükakın’a kendi karikatürü Karikatür Atölyesi Eğitmeni Ahmet Altay tarafından takdim edildi. Başkan Büyükakın atölye öğrencilerinin karikatür sergisini gezerek, minik karikatüristlerden eserlerinin yorumlarını dinledi. Genç karikatüristlerin çalışmalarından memnun kalan ve kendi karikatürünü sosyal medya hesabından paylaşarak beğeniye sunan Başkan Büyükakın, öğrencilerin velilerine gençleri doğru yönlendirdikleri ve destekleri için teşekkür etti.