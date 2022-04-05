05 Nis 2022 - 10:16- Gündem G: 05 Nis 2022 - 10:18

Karadeniz: Cezalar esnafın belini bükmeye başladı

Körfez Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Karadeniz, açıklanan egzoz muayene cezasının çok yüksek olduğunu ve şoför esnafının vergi, ceza, belge harcamalarıyla ezildiğini söyledi
Karadeniz: Cezalar esnafın belini bükmeye başladı mask

Ali Karadeniz, 2815 lira olarak açıklanan egzoz muayene cezasının çok yüksek olduğunu ifade ederek, “Egzoz emisyon ölçüm ücreti 110 liraya çıkartıldı. Şoför esnafı artan nakliye ücretleri, sonrasında iş bulamıyor, bulsa da masraflar nedeniyle para kazanamıyor. Bu ortamda artan cezalar esnafın iyice belini bükmeye başladı. Şoför esnafı vergi, belge ceza ödemeleri karşısında çaresiz kalmış durumda” dedi.

Karadeniz, dövizle birlikte parça, bakım ve onarım giderlerinin de hızla yükseldiğini sözlerine ekleyerek, “Şoför esnafı aynı oranlarda nakliyesine, yolcu taşımasına fark yansıtamıyor. Sürekli olarak gelir geri giderken masraflar artıyor. Dün kazanç az geliyor, bakım ve onarım masrafı geliri götürüyor diyiyorduk, bugün gelir de yetmiyor, kazançlar toplamı maliyeti dahi kurtarmıyor. Diğer yandan aşırı artan cezalar da belimizi tam büküyor” dedi.

05 Nis 2022 - 10:16 - Gündem

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