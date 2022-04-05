SEDAŞ’ın Düzce’deki yatırımları aralıksız devam ediyor

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), 2021’de tamamladığı projelerle 20 bin kilometrekarelik hizmet bölgesine yönelik yatırımlarını artırdı. Kentte artan enerji ihtiyacına yanıt vermeyi hedefleyen yatırımların bir yıl içindeki tamamlanma oranı yüksek seviyelere ulaştı. SEDAŞ böylelikle köyler de dahil olmak üzere il genelindeki alt ve üstyapı hizmetlerini güçlendirirken enerji kesintilerinde de iyileşme kaydetti.

Düzce’de yıl içinde tesis çalışması bitirilen şebeke yatırımı kapsamında 175 km uzunlukta havai hat ve 11 km uzunlukta yer altı şebekesi çekildi. Ayrıca 54 trafo postası, 4 bin 458 beton direk, 3 bin 231 armatür ve 6 kabinin montajları tamamlandı. Konut inşaatlarının hızlandığı ve nüfusun yoğunlaştığı bölgeler ile kış aylarındaki kar yağışlarından etkilenen, ekonomik ömrü sona ermiş köy şebekelerine yapılan yatırımlarla enerji talepleri karşılandı. Küçük ek tesis çalışmalarında ise enerji müsaadesi başvurusunu gerçekleştiren 300’e yakın müşterinin tesis çalışması tamamlandı.

SEDAŞ’ın sene boyunca Düzce kent genelindeki kapsamlı bakım çalışmaları neticesinde; 20 km havai hat şebeke, 2 km yer altı şebeke tesisi yenilerek 523 beton direk ve 237 armatürün montajı tamamlandı. Ayrıca SEDAŞ ekiplerinin düzenli şebeke bakım işlemlerine de devam edildi.

Yatırımlar müşteri memnuniyetini artırdı

SEDAŞ tarafından gerçekleştirilen projeler ve bakım çalışmaları sayesinde ortalama kesinti süreleri ve sıklığı büyük ölçüde iyileştirilirken, müşteri memnuniyetinin artığı gözlemlendi. Düzce’deki talep sayıları ise bir önceki yıla göre 2021’de artış göstermesine rağmen, müşterilerden gelen şikâyet sayıları bir önceki yıla göre yüzde 42 oranında azaldı. Yatırım faaliyetlerini ve iyileştirme aksiyonlarını tüm hızıyla sürdüren SEDAŞ, müşteri memnuniyetine yönelik yeni dönem çalışmalarına devam ediyor.