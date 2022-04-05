05 Nis 2022 - 11:26- Gündem G: 05 Nis 2022 - 11:49

Gecekonduda çıkan yangın korkuttu

Gebze'de bir gecekonduda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından söndürüldü.
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Yangın, Yavuz Selim Mahallesi 456 Sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gecekonduda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Evden yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonra gecekondu kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

05 Nis 2022 - 11:26 - Gündem

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