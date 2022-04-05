TESUD 38 yaşında

TESUD Kocaeli Şubesi Başkanı Zeki Karakadı, üyeler; Erhan Evren Kahveci, Enver Tunçel, Bora Korateş, Ünal Arabacıbaşı, Şemsettin Akpınar ve Erol Efir, Atatürk Anıtına çelenk sunup, saygı duruşunda bulundular. Emekli subaylar adına bir açıklama yapan şube başkanı Zeki Karakadı, “Tesud 2847 sayılı yasa ile 5 Nisan 1984 tarihinde kurulmuş olup kamu yararına çalışan dernekler kapsamındadır. Derneğimizin amacı, üyelerimizin askerlik mesleğine ilişkin anılarını yaşatmak ve dayanışmalarını devam ettirmek, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamaktır.
Tüzüğümüz doğrultusunda ülkenin ve ulusun bölünmez bütünlüğünü koruyucu yönde çalışmalar yapmak, vatan ulus bayrak sevgisini yüceltmek, çalışmalarını Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda yürütmektir. Bu kapsamda üyelerin yasalardan doğan hak ve menfaatlerini gözetmek, zor durumda olanlara yardım eli uzatmaktır.
Bu vesile ile 38. kuruluş yıldönümümüzü kutlar, tüm emekli silah arkadaşlarımızı TESUD çatısı altında toplanmaya ve İzmit Cumhuriyet Caddesi üzerindeki dernek merkezimize üye olmaya davet ediyor, saygılar sunuyorum” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.