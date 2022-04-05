05 Nis 2022 - 11:28- Gündem G: 05 Nis 2022 - 11:29

TESUD 38 yaşında

Kısa adı TESUD olan Türkiye Emekli Subaylar Derneği’nin 38’nci kuruluş yıldönümü İzmit’te de kutlandı.
TESUD 38 yaşında mask

TESUD Kocaeli Şubesi Başkanı Zeki Karakadı, üyeler; Erhan Evren Kahveci, Enver Tunçel, Bora Korateş, Ünal Arabacıbaşı, Şemsettin Akpınar ve Erol Efir, Atatürk Anıtına çelenk sunup, saygı duruşunda bulundular. Emekli subaylar adına bir açıklama yapan şube başkanı Zeki Karakadı, “Tesud 2847 sayılı yasa ile 5 Nisan 1984 tarihinde kurulmuş olup kamu yararına çalışan dernekler kapsamındadır. Derneğimizin amacı, üyelerimizin askerlik mesleğine ilişkin anılarını yaşatmak ve dayanışmalarını devam ettirmek, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamaktır.

Tüzüğümüz doğrultusunda ülkenin ve ulusun bölünmez bütünlüğünü koruyucu yönde çalışmalar yapmak, vatan ulus bayrak sevgisini yüceltmek, çalışmalarını Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda yürütmektir. Bu kapsamda üyelerin yasalardan doğan hak ve menfaatlerini gözetmek, zor durumda olanlara yardım eli uzatmaktır.

Bu vesile ile 38. kuruluş yıldönümümüzü kutlar, tüm emekli silah arkadaşlarımızı TESUD çatısı altında toplanmaya ve İzmit Cumhuriyet Caddesi üzerindeki dernek merkezimize üye olmaya davet ediyor, saygılar sunuyorum” dedi.

 

05 Nis 2022 - 11:28 - Gündem

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