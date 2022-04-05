Bu travmadan acilen çıkmak zorundayız

Kocaelispor’un Denizlispor karşısında aldığı farklı yenilginin travması devam ediyor. Direkt rakibine sahasında ağır bir fatura ödeyen yeşil siyahlıların bu krizden bir an önce çıkması gerekiyor. Bu görev tabii ki Teknik Direktör Mehmet Altıparmak’a düşüyor.

BURSA’YA GİDİYORLAR

Denizlispor karşısında hiç kimsenin beklemediği skorla sahadan ayrılan Kocaelispor’un kentte yarattığı hayal kırıklığı devam ederken bir yandan da takımın içinde bulunduğu travma hali endişelendiriyor. Haftayı 11. sırada tamamlama şansını tepen, üzerine de Altınordu’nun kazanması ile 17. sırada kadar gerileyen yeşil siyahlılar pazar günü Bursaspor ile deplasmanda oynayacak.

HEM TEKNİK ADAM HEM MENTÖR

Bursa ekibi Kocaelispor maçının ligde kalmaları için son şans olduğunu biliyor ve karşılaşmaya çok özel şekilde hazırlanıyor. Kocaelispor da yeşil beyazlı rakibini mağlup etmek ve şehre biraz olsun rahatlamış bir şekilde dönmek istiyor. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak zorlu maç öncesi takımın üzerindeki travmayı aşması için teknik direktörlük görevinin dışında mentörlük de yapması gerekiyor.

KOLAY TESLİMİYET!

Kocaelispor’da uzun süredir beklenen bir konu olan sportif menajerlik kavramı kulübe adapte edilmediği için teknik kadro ve futbolcuların mental terapilerini kendilerinin toparlaması gerekiyor. Bir diğer can sıkıcı konu Denizli maçında, özellikle 3-1’den sonra kırılan, saha içindeki krizi yönetebilecek bir liderin olmamasıydı. Kolay teslimiyet kalan 8 maç öncesi düşündüren ve toparlanması gereken bir diğer konu.

YÖNETİM NE YAPIYOR?

Altıparmak’ın Bursaspor karşısında en az 3-4 futbolcuyu kızağa çekeceği ve yeni plan oluşturacağı düşünülüyor. 5-1’lik yenilgide hatlar arasındaki kopuklukların dışında, basit hatalar ve yenilen amatörce goller bu seviyedeki bir takıma hiç yakışmadı. Yönetimin de son yenilgi sonrası nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Kadro dışı gibi durumun söz konusu olmadığı öğrenilirken, takım para cezası verileceği ifade edildi. Ancak bu kriz ortamında yönetimin neden toplanıp eylem planları geliştirmediği de merak konusu.

TRANSFER KONUSU

Yarın (Perşembe) Ukrayna ve Rusya’dan santrfor transfer etmek isteyen Kocaelispor için son gün. Dino’nun Çin kulübü Yatai ile transferi dün itibari ile resmileşecekti. Bu futbolcudan gelecek olan sağlık raporunun ardından Güney Afrikalı’nın sözleşmesi fesih edilip gündemdeki Fildişi’nden Sebai’nin transfer edilmesi bekleniyor.