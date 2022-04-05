05 Nis 2022 - 11:51- Siyaset G: 05 Nis 2022 - 11:52

Ankara’da Prof. Dr. Haydar Baş Aşevi açıldı

Bağımsız Türkiye Partisi genel Başkanı Hüseyin Baş’ın açılışını yaptığı aşevinde Ramazan boyunca vatandaşlara iftar verilecek.
Ankara’da Prof. Dr. Haydar Baş Aşevi açıldı mask

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) vefatının 2. yıl dönümünde merhum Genel Başkan Prof. Dr. Haydar Baş´ı farklı etkinliklerle anmaya devam ediyor. Önümüzdeki hafta 11-17 Nisan günleri, Haydar Baş’ı anma haftası ilan edilirken, vefat günü olan 14 Nisan’da tüm Türkiye ve yurtdışında bir çok noktada anma etkinlikleri düzenleneceği açıklandı.

BTP Genel Merkezi de, anma etkinlikleri kapsamında Ankara’da Prof. Dr. Haydar Baş Aşevi’ni Başkentlilerin hizmetine sundu. Aşevinin açılışını Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş yaptı. Çankaya Kavaklıdere Mahallesi Esat Caddesi üzerinde bulunan Prof. Dr. Haydar Baş Aşevi’nin açılışına çok sayıda vatandaş da katıldı.

BTP lideri iftar vakti gerçekleştirilen açılışta vatandaşlara yemek dağıttı, birlik iftar yapıldı. Aşevinde Ramazan ayı boyunca her akşam iftar verileceği, Ramazandan sonra da Ankaralılara hizmet vermeye devam edeceği açıklandı.

05 Nis 2022 - 11:51 - Siyaset

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