05 Nis 2022 - 11:51- Gündem G: 05 Nis 2022 - 11:53

KSO Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri için zaman daralıyor

Kocaeli Sanayi Odası tarafından bu yıl 28. kez düzenlenecek olan Şahabettin Bilgisu Çevre Ödül Organizasyonu’na başvuru yapmak isteyen firmalar için zaman daralıyor. Başvurular 15 Nisan’da sona erecek
KSO Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri için zaman daralıyor mask

1995 yılından bu yana çevre bilincinin gelişmesine, çevrenin korunmasına ve iyileştirilmesine katkıda bulunan sanayi kuruluşlarının teşvik edilmesi amacıyla ‘Kocaeli Sanayi Odası Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri’ organizasyonunu düzenleyen Kocaeli Sanayi Odası (KSO), bir kez daha kolları sıvadı.  Türkiye’nin ilk çevre ödülleri organizasyonu olan Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri’ni  bir marka haline getiren KSO, bu yıl 28’incisini gerçekleştireceği ödül organizasyonu için başvuruları almaya başladı. Çok sayıda firmanın başvuru yaptığı ödül organizasyonuna başvurular için ise zaman daralıyor. Ülke çapında prestijli bir organizasyon olan Kocaeli Sanayi Odası Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri’ için 15 Nisan Cuma günü başvurular sonlanacak.

İZAYDAŞ’TAN ÖZEL İNDİRİM

İklim değişikliğinin sarsıcı etkilerine karşı kaynakları üretken biçimde kullanabilmek, üretirken yok etmemek ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla düzenlenen organizasyon tüm Türkiye’ye açık şekilde yapılacak. KSO, ‘Çevre Ödülü’ ve ‘Sektör Ödülleri’ için kendine güvenen çevreci sanayi kuruluşlarını ödül organizasyonuna başvurmaya davet ediyor. Büyük ölçekli firma ve KOBİ kategorisinde verilen çevre ödüllerinin yanı sıra otomotiv ve tedarik sanayi, kimya, gıda, metal, makine, taş-toprak, ağaç ve ağaç ürünleri ile enerji gibi ana sektörler başlığı altında da ödül dağıtan KSO, ‘Çevre Ödülü’ ve ‘Sektör Ödülü’ almaya hak kazanan firmalara çeşitli avantajlar sunuyor. Ödül alan firmalara atık bertarafı konusunda İZAYDAŞ tarafından bir yıl boyunca özel indirimler uygulanıyor. Ayrıca; başvuran ve ilk elemeyi geçerek saha ziyaretine kalmaya hak kazanan firmalara da özel indirimler uygulanıyor.

BAŞVURU TARİHİNİ KAÇIRMAYIN

Bu yıl 28. kez gerçekleştirilecek olan ödül organizasyonuna katılım oldukça kolay. https://kosano.org.tr/cevre-odulleri/  adresinde hem ödül yönetmeliği hem de başvuru formu mevcut. Ayrıca ödül organizasyonu ilgilisi KSO İş Geliştirme Sorumlusu Aynur Hacıfettahoğlu’na [email protected] mail adresinden ulaşılarak da bilgi alabilirsiniz.

05 Nis 2022 - 11:51 - Gündem

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