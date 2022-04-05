Kartepe İmam Hatip şov!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsünün organize edildiği Kardeş Pası Basketbol Turnuvası'nda Kartepe İmam Hatip fırtınası esti. Bir birinden yetenekli basketbolcuların yer aldığı takımın uyumu rakipleri üzerindeki üstünlüğü dikkatlerden kaçmadı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nca okul spor salonlarında yetişen gençleri spora teşvik etmek ve barış, kardeşlik, dostluk, centilmenlik, takım ve mücadele ruhu gibi unsurları gençlere aktarmak amacıyla düzenlenen organizasyonda Kandıra Raptors gibi dişli bir ekibi de geçen Kartepe İmam Hatip’in sporcuları keyifli bir günü geride bıraktıklarını belirtti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.