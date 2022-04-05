Kartepe İmam Hatip şov!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsünün organize edildiği Kardeş Pası Basketbol Turnuvası'nda Kartepe İmam Hatip fırtınası esti. Bir birinden yetenekli basketbolcuların yer aldığı takımın uyumu rakipleri üzerindeki üstünlüğü dikkatlerden kaçmadı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nca okul spor salonlarında yetişen gençleri spora teşvik etmek ve barış, kardeşlik, dostluk, centilmenlik, takım ve mücadele ruhu gibi unsurları gençlere aktarmak amacıyla düzenlenen organizasyonda Kandıra Raptors gibi dişli bir ekibi de geçen Kartepe İmam Hatip’in sporcuları keyifli bir günü geride bıraktıklarını belirtti.