U-14’ler kuralarını çekiyor

Futbol İl Temsilciliği’nden yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 Sezonu U-14 Ligi Kura Çekimi Perşembe (Yarın) Hasan Doğan Amatörevi’nde gerçekleşecek. Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, saat 16.00’da başlayacak olan kura çekimine tüm takım sorumlularını davet etti.