05 Nis 2022 - 12:24- Spor G: 05 Nis 2022 - 12:25

Bizim hocalar UEFA A diploması alıyor
Bizim hocalar UEFA A diploması alıyor mask
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İlimizin iki genç ve başarılı antrenörü Serter Keskin ve Adem Aydemir, Antalya Manavgat’taki UEFA A kursunun ilk etabını başarı ile bitirdi. Türkiye Futbol Federasyonu Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin’in koordinesinde, Çetin ile birlikte eski futbolculardan Orhan Şam’ın eğitmenliğindeki UEFA A Kursu’nun ikincisi Mayıs ayı içinde gerçekleşecek. Keskin ve Aydemir bu kursu da başarı ile tamamladığı takdirde A lisans sahibi olacak.

05 Nis 2022 - 12:24 - Spor

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Bizim hocalar UEFA A diploması alıyor mask
Bizim hocalar UEFA A diploması alıyor
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