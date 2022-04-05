Bizim hocalar UEFA A diploması alıyor

İlimizin iki genç ve başarılı antrenörü Serter Keskin ve Adem Aydemir, Antalya Manavgat’taki UEFA A kursunun ilk etabını başarı ile bitirdi. Türkiye Futbol Federasyonu Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin’in koordinesinde, Çetin ile birlikte eski futbolculardan Orhan Şam’ın eğitmenliğindeki UEFA A Kursu’nun ikincisi Mayıs ayı içinde gerçekleşecek. Keskin ve Aydemir bu kursu da başarı ile tamamladığı takdirde A lisans sahibi olacak.