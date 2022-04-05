Nuh Çimento İmam Hatip’ten büyük başarı

Okullar Arası Yıldızlar Futsal Şampiyonası’nda ilimizi temsil eden Nuh Çimento İmam Hatip Ortaokulu, Zonguldak’ta gerçekleşen grup müsabakalarında İstanbul, Sakarya ve Bolu ekiplerini yenerek adını Türkiye yarı finallerine yazdırdı. 3’te 3 yaparak ilimiz ve okul adına büyük bir başarıya imza atılırken, başarılı antrenör Zafer Köklü de emeği geçen tüm öğrencilerini kutladı. Nuh Çimento İmam Hatip bu ay içindeki yarı finallerde de başarılı olup Türkiye finallerine kalmayı hedefliyor.