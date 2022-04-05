Okullar Arası Yıldızlar Futsal Şampiyonası’nda ilimizi temsil eden Nuh Çimento İmam Hatip Ortaokulu, Zonguldak’ta gerçekleşen grup müsabakalarında İstanbul, Sakarya ve Bolu ekiplerini yenerek adını Türkiye yarı finallerine yazdırdı. 3’te 3 yaparak ilimiz ve okul adına büyük bir başarıya imza atılırken, başarılı antrenör Zafer Köklü de emeği geçen tüm öğrencilerini kutladı. Nuh Çimento İmam Hatip bu ay içindeki yarı finallerde de başarılı olup Türkiye finallerine kalmayı hedefliyor.
05 Nis 2022 - 12:24- Spor Güncelleme: 05 Nis 2022 - 12:25
Nuh Çimento İmam Hatip’ten büyük başarı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.