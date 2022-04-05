05 Nis 2022 - 12:24- Asayiş G: 05 Nis 2022 - 12:27

4 çocuğu istismar eden bakkala 28 yıl hapis

Kocaeli’de 12 yaşından küçük 5 çocuğa karşı cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan bakkal yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, ’Sarkıntılık suretiyle zincirleme şekilde on iki yaşından küçük çocuğun basit cinsel istismarı’ suçunu işlediği belirlenen sanığı indirim uygulanmaksızın 28 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.
4 çocuğu istismar eden bakkala 28 yıl hapis mask

Olay, 7 Ekim 2020 tarihinde Körfez ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki kızı H.B.’yi markete göndermek isteyen baba T.B., kızının mahalle bakkalına gitmek istemeyerek ağlaması üzerine şüphelendi. Baba T.B.’nin neden ağladığını sorması üzerine H.B., mahalle bakkalı S.K.’nin (24) özel bölgelerine dokunduğunu söyledi. Durumu öğrenen baba T.B., şikayette bulundu. Yapılan şikayet sonrası cumhuriyet başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. 24 yaşındaki S.K.’nin bakkal dükkanında yapılan aramada kamera kayıtlarına el konuldu. Kamera kayıtlarında yapılan incelemede, S.K.’nin 2019-2020 tarihleri arasında 12 yaşından küçük 5 tane çocuğun özel bölgelerine dokunarak istismarda bulunduğu tespit edildi. Yapılan tespitin ardından S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İNDİRİM UYGULANMAKSIZIN 28 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşma salonunda taraf avukatları ve mağdur çocukların aileleri hazır bulunurken, sanık ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Savunması için söz hakkı verilen sanık, suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatini istedi.

Sanığın bir çocuğa karşı iddia edilen suçu işlediğine dair delil bulunmadığından beraatine karar veren mahkeme heyeti, 4 çocuğa karşı işlediği ’Sarkıntılık suretiyle zincirleme şekilde on iki yaşından küçük çocuğun basit cinsel istismarı’ suçundan ise indirim uygulanmaksızın 28 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

05 Nis 2022 - 12:24 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Asayiş

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