GittiGidiyor’dan kampanya

Türkiye’nin öncü e-ticaret sitesi GittiGidiyor, kampanyalarıyla kullanıcılarına yeni fırsatlar sunmaya devam ediyor. İş bankası ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında GittiGidiyor kullanıcıları, 15 Nisan 2022 tarihine kadar İş bankası Maximum özellikli kredi kartları veya Bankamatik Kartı ile tek seferde gerçekleştirecekleri peşin veya taksitli 500 TL ve üzeri ilk alışverişlerinde 50 TL, 1.000 TL ve üzeri ilk alışverişlerinde ise 75 TL MaxiPuan kazanma şansı yakalıyor.