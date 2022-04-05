05 Nis 2022 - 15:53- Ekonomi G: 05 Nis 2022 - 15:54

GittiGidiyor’dan kampanya
GittiGidiyor’dan kampanya mask

Türkiye’nin öncü e-ticaret sitesi GittiGidiyor, kampanyalarıyla kullanıcılarına yeni fırsatlar sunmaya devam ediyor. İş bankası ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında GittiGidiyor kullanıcıları, 15 Nisan 2022 tarihine kadar İş bankası Maximum özellikli kredi kartları veya Bankamatik Kartı ile tek seferde gerçekleştirecekleri peşin veya taksitli 500 TL ve üzeri ilk alışverişlerinde 50 TL, 1.000 TL ve üzeri ilk alışverişlerinde ise 75 TL MaxiPuan kazanma şansı yakalıyor.

05 Nis 2022 - 15:53 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.476.566 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
ÇEVKO Vakfı’ndan eğitim videoları mask
ÇEVKO Vakfı’ndan eğitim videoları
Şekerbank’tan yeni kampanya mask
Şekerbank’tan yeni kampanya
Akbank’tan KOBİ’lere özel Ramazan kredisi mask
Akbank’tan KOBİ’lere özel Ramazan kredisi
GittiGidiyor’dan kampanya mask
GittiGidiyor’dan kampanya
“KDV indirimleri yapılıyor, biz bunu niye hissetmiyoruz?” mask
“KDV indirimleri yapılıyor, biz bunu niye hissetmiyoruz?”
Kocaeli'de şubat ayında ihracat %57,1, ithalat % 34,5 arttı mask
Kocaeli'de şubat ayında ihracat %57,1, ithalat % 34,5 arttı
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL