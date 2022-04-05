Akbank’tan KOBİ’lere özel Ramazan kredisi

Akbank, KOBİ’lerin işine hız, gücüne güç katmak için başlattığı KOBİ Hareketi kapsamında müşterilerine pek çok avantaj sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda KOBİ’lerin nakit akışını düzenleyebilmesi, işlerinin yoğun olduğu dönemlerde finansman ihtiyacını karşılaması ve rahatça geri ödeyebilmesi için Ramazan’a özel kredi hazırlayan Akbank, KOBİ’lere 250 bin TL ve 36 ay vadeye kadar olan taksitli ticari kredi imkânından yararlanma fırsatı sunuyor.

ÖDEMELER 3 AY SONRA

Aylık eşit taksitler halinde yapılabilen kredi ödemeleri için KOBİ’lerin tercihine göre ödemelere 3 ay sonra başlanabiliyor. Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, KOBİ’lere işlerini büyütmeleri için gerekli finansmanı sağlayıp, kolay geri ödeyebilecekleri söyledi.