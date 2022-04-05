Akbank’tan KOBİ’lere özel Ramazan kredisi

Akbank, KOBİ’lerin işine hız, gücüne güç katmak için başlattığı KOBİ Hareketi kapsamında müşterilerine pek çok avantaj sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda KOBİ’lerin nakit akışını düzenleyebilmesi, işlerinin yoğun olduğu dönemlerde finansman ihtiyacını karşılaması ve rahatça geri ödeyebilmesi için Ramazan’a özel kredi hazırlayan Akbank, KOBİ’lere 250 bin TL ve 36 ay vadeye kadar olan taksitli ticari kredi imkânından yararlanma fırsatı sunuyor.
ÖDEMELER 3 AY SONRA
Aylık eşit taksitler halinde yapılabilen kredi ödemeleri için KOBİ’lerin tercihine göre ödemelere 3 ay sonra başlanabiliyor. Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, KOBİ’lere işlerini büyütmeleri için gerekli finansmanı sağlayıp, kolay geri ödeyebilecekleri söyledi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.