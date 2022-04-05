ÇEVKO Vakfı, cam, plastik, metal, kompozit, kağıt/karton ve ahşap malzemelerden üretilmiş ambalajların atıklarının, geri dönüşümle değerlendirilmesi konusunda hazırladığı 7 eğitim videosunu, YouTube kanalında yayına soktu. Videolarda, geri dönüşüm süreçleri konusunda bilgiler aktarılıyor. ÇEVKO Vakfı Eğitim Videoları, vakfın YouTube kanalındaki oynatma listesinden izlenebiliyor: https://youtube.com/playlist?list=PLULlBUyY5bb1zVR9yeyf3514UwQIDqqB2 ÇEVKO Vakfı YouTube kanalına https://www.youtube.com/user/CEVKOVAKFI adresinden de ulaşabilirsiniz.
05 Nis 2022 - 15:56- Ekonomi Güncelleme: 05 Nis 2022 - 15:57
ÇEVKO Vakfı’ndan eğitim videoları
ÇEVKO Vakfı, geri dönüşüm kültürünün gelişimine desteğini sürdürüyor. Türkiye’de sürdürülebilir geri dönüşüm sisteminin öncüsü olan ÇEVKO Vakfı, hazırladığı 7 eğitici video ile, günlük yaşamımızda oluşan ambalaj atıklarının geri dönüşümü konusunda bilgiler aktarıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.