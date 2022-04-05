05 Nis 2022 - 15:56- Ekonomi G: 05 Nis 2022 - 15:57

ÇEVKO Vakfı’ndan eğitim videoları

ÇEVKO Vakfı, geri dönüşüm kültürünün gelişimine desteğini sürdürüyor. Türkiye’de sürdürülebilir geri dönüşüm sisteminin öncüsü olan ÇEVKO Vakfı, hazırladığı 7 eğitici video ile, günlük yaşamımızda oluşan ambalaj atıklarının geri dönüşümü konusunda bilgiler aktarıyor.
ÇEVKO Vakfı’ndan eğitim videoları mask

ÇEVKO Vakfı, cam, plastik, metal, kompozit, kağıt/karton ve ahşap malzemelerden üretilmiş ambalajların atıklarının, geri dönüşümle değerlendirilmesi konusunda hazırladığı 7 eğitim videosunu, YouTube kanalında yayına soktu. Videolarda, geri dönüşüm süreçleri konusunda bilgiler aktarılıyor. ÇEVKO Vakfı Eğitim Videoları, vakfın YouTube kanalındaki oynatma listesinden izlenebiliyor: https://youtube.com/playlist?list=PLULlBUyY5bb1zVR9yeyf3514UwQIDqqB2 ÇEVKO Vakfı YouTube kanalına https://www.youtube.com/user/CEVKOVAKFI adresinden de ulaşabilirsiniz.

05 Nis 2022 - 15:56 - Ekonomi

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