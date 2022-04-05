“Türkiye adaleti sağlarsa bölge ekonomisinin merkezi olur”

Kocaeli Aydınlar Ocağı, Ramazan öncesi son programını Prof. Dr. Mete Gündoğan ile ‘Türk Ekonomisi’ üzerine yaptı. İzmit Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen toplantı büyük ilgi gördü. Programa Aydınlar Ocağı Başkanı Süleyman Pekin, önceki dönem başkanları Ruhittin Sönmez, H.İbrahim Kahraman ve Ahsen Okyar ile Sayıştay Üyesi Abdullah Doğru, Kocaeli Millî Kuruluşlar Birliği Başkanı Yücel Alpay Demir, ADD Kocaeli Başkanı Taylan Bingöl, Kocaeli Türk Ocağı Başkanı Mustafa Arha, Selçuklu Düşünce Kulübü Başkanı Ahmet Baykuş, Yesevî Ocağı Eğitim-Kültür-Sanat Derneği Başkanı M.Eren Elmalı, Türk Emekli Sen Başkanı Ekrem Ertürk, Birleşik Emekliler Derneği Başkanı Alp Timincioğlu, İyi Parti yöneticileri Cemil Uslu ve Halil Özcan Hürriyetçi Eğitim Sen yöneticileri Salih Karabey ve Ahmet Ateş, SP eski Başkanları Sinan Üner ve Mustafa Can katıldı.

PROF. DR. GÜNDOĞAN SUNUM YAPTI

Sunuculuğunu Aydınlar Ocağı Yöneticisi Av. Şeref Gönenli’nin üstlendiği programın açılış konuşmasını yapan KAO Başkanı Süleyman Pekin, konuklara ve katılımcılara teşekkür etti. Konferansın konuğu Prof. Dr. Mete Gündoğan, “Ekonomi Politik, Jeopolitik ve Teopolitik Bağlamda Türk Ekonomisi” başlıklı sunum gerçekleştirdi. Prof. Gündoğan, paranın I. Dünya Savaşı’yla takdim edildiğini ve II. Dünya Savaşı’yla da cari Ortodoks ekonominin yani para sisteminin kurulduğunu örneklendirerek anlattı.

“35 MİLYON ÇALIŞAN 85 MİLYONA BAKIYOR”

“Üretim sektörü, finans sektörünün kölesi olmuş durumda” diyen Mete Gündoğan, Türkiye’de 30-35 milyonluk çalışan nüfusun 85 milyona baktığını söyledi. Borca dayalı para sisteminde tefeciliğin faizcilik şekliyle meşrulaştığını, “Devleti bankalar yönetiyor. Parası olanın itibarı oluyor. Para, bir avuç adamın arasında dolaşan bir devlet haline dönmüş” sözleriyle ifadelendiren Prof. Gündoğan, Covid krizi sonrasında tedarik zincirlerinin kırılmaya başladığını da belirtti.

“TÜRKİYE ADALETİ SAĞLARSA YARDIM GÖRÜR”

Çözüm olarak ise kendi kendine yeterlilik, kadim geleneklere ve birlikteliklere dönüş, bölge içi ve bölge dışı ticaret gibi başlıklar altında sıralayarak, “Türkiye adaleti temin ederse yardım görür ve bölge ekonomisinin merkezi olur” dedi. Gündoğan’a KAO plaketini ve kitap setini ise Av. Şeref Gönenli, KMKB Başkanı Yücel Alpay Demir ve ADD Başkanı Taylan Bingöl birlikte verdiler. Ardından Prof. Mete Gündoğan, salon çıkışında kurulan masada kaleme aldığı kitaplarını okurları için imzaladı.