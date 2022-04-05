Derinceliler, Çayhane sohbetlerinde buluşuyor

Pandemi ile mücadele süreci dolayısıyla yaklaşık iki yıldır gerçekleştirilemeyen Ramazan etkinlikleri salgının etkisini yitirmesiyle birlikte bu yıl yeniden başladı. 11 ayın sultanı Ramazan’ın gelişiyle birlikte Derince Belediyesi de Kent Meydanı’da Çayhane etkinlikleri düzenliyor. Okunan akşam ezanının ardından iftarlarını açan Derincelilerin ortak buluşma noktası olan Kent Meydanı’nda vatandaşlar ücretsiz olarak ikram edilen çaylarını yudumlayıp gecenin ilerleyen saatlerine kadar sohbet ediyor. Belediye Başkanı Zeki Aygün de beraberinde Belediye Meclis Üyeleri Kenan Yalçın ve Mustafa Morgül ile birlikte teravih namazının ardından Çayhane’ye giderek burada vatandaşlarla sohbet edip, “Hayırlı Ramazanlar” temennisinde bulundu.
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# Mustafa
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.