05 Nis 2022 - 15:58- Gündem G: 05 Nis 2022 - 15:59

Derinceliler, Çayhane sohbetlerinde buluşuyor
Derinceliler, Çayhane sohbetlerinde buluşuyor mask
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Pandemi ile mücadele süreci dolayısıyla yaklaşık iki yıldır gerçekleştirilemeyen Ramazan etkinlikleri salgının etkisini yitirmesiyle birlikte bu yıl yeniden başladı. 11 ayın sultanı Ramazan’ın gelişiyle birlikte Derince Belediyesi de Kent Meydanı’da Çayhane etkinlikleri düzenliyor. Okunan akşam ezanının ardından iftarlarını açan Derincelilerin ortak buluşma noktası olan Kent Meydanı’nda vatandaşlar ücretsiz olarak ikram edilen çaylarını yudumlayıp gecenin ilerleyen saatlerine kadar sohbet ediyor. Belediye Başkanı Zeki Aygün de beraberinde Belediye Meclis Üyeleri Kenan Yalçın ve Mustafa Morgül ile birlikte teravih namazının ardından Çayhane’ye giderek burada vatandaşlarla sohbet edip, “Hayırlı Ramazanlar” temennisinde bulundu.

05 Nis 2022 - 15:58 - Gündem

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