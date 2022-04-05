YRP Başiskele’ye Doğantepe’de büyük ilgi

Yeniden Refah Partisi Başiskele İlçe Başkanı ve yönetimi geçtiğimiz günlerde, iktidar partisinin çok yüksek oy oranına sahip olduğu Doğantepe Mahallesi’ni ziyaret etti. İlçe Başkanı Tevfik Civelek tarafından yapılan açıklamaya göre, ziyaret Mahalle Muhtarı Mithat Öztürk’ün talebi ile gerçekleştirildi. Doğantepe’de kahvehane ziyareti yapıp halkın içine karışan ilçe başkanı Civelek’e halk yoğun ilgi gösterdi. Kahve ve esnaf ziyaretleri sırasında halkın sorularına yanıt veren ilçe başkanı, kendisine gösterilen ilgiden oldukça memnun kaldı. Ziyaret boyunca 25 vatandaş kendi isteği ile üye olarak YRP Başiskele’ye katıldılar. Ziyaretin ertesi gününde AKP’li heyetin de bu mahalleye ziyarette bulunması dikkatlerden kaçmadı. Birol ARATEMUR