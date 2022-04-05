Körfez Taşköprülüler’den Kültür Gecesi

Kocaeli Yerel Kültür Platformu üyesi ile Körfez Taşköprülüler Derneği tarafından düzenlenen Ramazan’a Özel Yöresel Kültür Gecesi’nde Körfez’in protokolü bir araya geldi. Yeniyalı Mahallesi’nde bulunan dernek binasında bir araya gelen konuklar, yapılan programdan oldukça memnun kaldılar. Programda Dernek Başkanı Ceyhun Atik, gelen konuklarla yakından ilgilendi, katılımlarından dolayı herkese teşekkür ettiğini belirtti. Programda Ramazan ayına özel ve Taşköprü yöresine ait yemekler ikram edildi. Ayrıca Ramazan ayının vazgeçilmezi olan davul çalındı, maniler okundu, sohbet edildi.

YOĞUN KATILIM

Programa Kaymakam Gürsoy Osman Bilgin, Belediye Başkanı Şener Söğüt, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Raşit Fidan, Kocaeli Kent Tarihi Tanıtım Daire Başkanı Ali Yeşildal, Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Abdullah Köktürk, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, Genel Sekreter Sedat Köse, Gençlik Merkezi Başkanı Bahadır Aligül, Körfez Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın ve Genel Sekreteri Aslı Kuş, Gölcük Kent Konseyi Genel Sekreteri Fatih Bayram, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, KTO Başkanı Recep Öztürk, Esnaf ve Sanatkârlar Kooperatifi Başkanı Yahya Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan, Gebze Hal Müdürü Turhan Özcan, geçmiş dönem Taşköprü Dernek Başkanı Öznur Gökkaya, Mustafa Gülcan, Ceyhan Aktaş, Körfez Belediyesi Meclis Üyeleri Şahin Ergün, Fevzi Canbaz ve Eyüp Öztürk, Derince Taşköprülüler Dernek Başkanı Erhan Çiftçi, Körfez Avcılar Derneği Başkanı Recep Kan, Körfez Nazende İşletme Müdürü Ömer Güney, iş adamları, sanayiciler, daire müdürleri, STK temsilcileri, siyasi parti yetkilileri ve çok sayıda davetli katıldı.