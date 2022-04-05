“Bu enflasyon ile işçilerimiz aralık ayına çıkamaz”

Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, mart ayı enflasyonunu değerlendirdi. Ersoy, “Belediyelerde geçen dönem imzalanan toplu iş sözleşmesi gereği enflasyon +1 oranında zam uygulaması yapılmış ve işçi arkadaşlarımızın ocak ayında ücretlerine yüzde 37 oranında artış sağlanmıştı. Ancak bugün TÜİK Mart ayı enflasyonu yüzde 61,14 olarak açıklanmıştır. Çalışanların çok daha ağır olarak hissettiği hayat pahalılığı bu yüksek enflasyon ile almış oldukları zam oranları üç ay içinde TÜİK verilerine göre yüzde 24 oranında erimiş ve alım gücü düşmüştür” dedi.

“İŞVERENLERİMİZ GEREKEN ADIMI ATMALI”

Ersoy, “Bugün artan yol ve yemek maliyeti ile işçilerimizin maaşları asgari ücret seviyesine düşmüştür. Covid-19 süreci ile başlayan, Rusya-Ukrayna Savaşı ile devam eden dünyada enerji ve gıda krizine dönen ve ekonomik olarak alt gelirli sınıfı derinden etkileyen bu sürecin önümüzdeki aylarda şiddetini artırarak süreceğini öngörebiliyoruz. İşçilerimizin sahadaki huzursuzluğu geçim sıkıntılarından dolayı artıyor. Bu durumu işverenlerimizin görmesi, buna göre adım atması gerekmektedir. Önümüzdeki ay enflasyon rakamlarının bu krizlerle düşmeyeceğini öngörerek bir kez daha işverenlerimizin yeni bir düzenleme yapmaları için çağrıda bulunuyoruz” dedi.