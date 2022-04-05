“Kenti güzelleştirmeye köprüleri boyamaktan başlayın”

Geçtiğimiz hafta Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından ‘Turizm Şurası’ adıyla başlatılan Turizm Master Planı için CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Caner Arduç’tan eleştiri geldi. Kentin bakımsızlığı, doğal güzelliklerin ortasına yapılan taş ocakları ve Kartepe Zirvesi’nin tek bir kişiye peşkeş çekildiğini ifade eden Arduç, paylaştığı videoyla beraber Büyükşehir Belediyesi’ni çalışmaya davet etti.
“ÜST GEÇİTLER PERİŞAN VAZİYETTE”
Kentin dört bir yanından üstgeçitlerin fotoğrafını çekerek bir video oluşturan MYK Üyesi Caner Arduç, pas tutmuş ve çürümeye terk edilmiş olan üst geçitlere bir an önce bakım yapılması için çağrıda bulunarak, "Köprüleri kanserden kurtarın gerisini biz hallederiz. Siz köprüleri boyayın kafi, kente daha fazla ihanet etmeden şu kısacık iktidarınızın tadını çıkartın" dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.