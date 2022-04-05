05 Nis 2022 - 15:59- Gündem G: 05 Nis 2022 - 16:00

“Kenti güzelleştirmeye köprüleri boyamaktan başlayın”

CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Caner Arduç, yaptığı paylaşımda Büyükşehir Belediyesi’ne seslenerek, “Siz köprüleri boyayın kafi, kente daha fazla ihanet etmeden şu kısacık iktidarınızın tadını çıkartın" dedi
“Kenti güzelleştirmeye köprüleri boyamaktan başlayın” mask

Geçtiğimiz hafta Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından ‘Turizm Şurası’ adıyla başlatılan Turizm Master Planı için CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Caner Arduç’tan eleştiri geldi. Kentin bakımsızlığı, doğal güzelliklerin ortasına yapılan taş ocakları ve Kartepe Zirvesi’nin tek bir kişiye peşkeş çekildiğini ifade eden Arduç, paylaştığı videoyla beraber Büyükşehir Belediyesi’ni çalışmaya davet etti.

“ÜST GEÇİTLER PERİŞAN VAZİYETTE”

Kentin dört bir yanından üstgeçitlerin fotoğrafını çekerek bir video oluşturan MYK Üyesi Caner Arduç, pas tutmuş ve çürümeye terk edilmiş olan üst geçitlere bir an önce bakım yapılması için çağrıda bulunarak, "Köprüleri kanserden kurtarın gerisini biz hallederiz. Siz köprüleri boyayın kafi, kente daha fazla ihanet etmeden şu kısacık iktidarınızın tadını çıkartın" dedi.

05 Nis 2022 - 15:59 - Gündem

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