05 Nis 2022 - 15:59- Gündem G: 05 Nis 2022 - 16:01

Trabzonlu gençler, 250 aileye Ramazan kolisi dağıtıyor

Gebze Trabzonlular Derneği eski Gençlik Kolları Başkanı Abdulkadir Ayar öncülüğünde oluşan Trabzonlu gençler grubu, bu Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi aileler için kolları sıvadı. Gençler, hazırlattıkları 250’ye yakın Ramazan kolisinin dağıtımına başladı
Trabzonlu gençler, 250 aileye Ramazan kolisi dağıtıyor mask

Gebze Trabzonlular Derneği’nde bulunduğu gençlik kolları görevinde yaptığı birbirinden önemli sosyal sorumluluk projeleri ile dikkat çeken Abdulkadir Ayar ve ekibi, aktif görevde olmamasına rağmen projelerinde büyük bir özveri ile çalışmaya devam ediyor. 11 ayın Sultanı Ramazan ayı öncesi ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak için yardım kampanyası başlatan Trabzonlu gençler, hayırseverlerin desteğiyle yaklaşık 250 Ramazan kolisi hazırlattı. Hazırlanan Ramazan kolilerinin dağıtımına ise hafta sonu başlanıldı. Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası’nda tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere ulaşan Trabzonlu Gençler ekibi, Ramazan’ın ilk haftasında tüm paketlerin dağıtımını gerçekleştirmeyi planlıyor.

05 Nis 2022 - 15:59 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.476.566 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kansere dikkat çekildi mask
Kansere dikkat çekildi
“Bu enflasyon ile işçilerimiz aralık ayına çıkamaz” mask
“Bu enflasyon ile işçilerimiz aralık ayına çıkamaz”
“Kenti güzelleştirmeye köprüleri boyamaktan başlayın” mask
“Kenti güzelleştirmeye köprüleri boyamaktan başlayın”
Trabzonlu gençler, 250 aileye Ramazan kolisi dağıtıyor mask
Trabzonlu gençler, 250 aileye Ramazan kolisi dağıtıyor
Derinceliler, Çayhane sohbetlerinde buluşuyor mask
Derinceliler, Çayhane sohbetlerinde buluşuyor
Körfez Taşköprülüler’den Kültür Gecesi mask
Körfez Taşköprülüler’den Kültür Gecesi
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL