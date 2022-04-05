Gebze Trabzonlular Derneği’nde bulunduğu gençlik kolları görevinde yaptığı birbirinden önemli sosyal sorumluluk projeleri ile dikkat çeken Abdulkadir Ayar ve ekibi, aktif görevde olmamasına rağmen projelerinde büyük bir özveri ile çalışmaya devam ediyor. 11 ayın Sultanı Ramazan ayı öncesi ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak için yardım kampanyası başlatan Trabzonlu gençler, hayırseverlerin desteğiyle yaklaşık 250 Ramazan kolisi hazırlattı. Hazırlanan Ramazan kolilerinin dağıtımına ise hafta sonu başlanıldı. Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası’nda tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere ulaşan Trabzonlu Gençler ekibi, Ramazan’ın ilk haftasında tüm paketlerin dağıtımını gerçekleştirmeyi planlıyor.
05 Nis 2022 - 15:59- Gündem Güncelleme: 05 Nis 2022 - 16:01
Trabzonlu gençler, 250 aileye Ramazan kolisi dağıtıyor
Gebze Trabzonlular Derneği eski Gençlik Kolları Başkanı Abdulkadir Ayar öncülüğünde oluşan Trabzonlu gençler grubu, bu Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi aileler için kolları sıvadı. Gençler, hazırlattıkları 250’ye yakın Ramazan kolisinin dağıtımına başladı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.