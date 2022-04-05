Trabzonlu gençler, 250 aileye Ramazan kolisi dağıtıyor

Gebze Trabzonlular Derneği’nde bulunduğu gençlik kolları görevinde yaptığı birbirinden önemli sosyal sorumluluk projeleri ile dikkat çeken Abdulkadir Ayar ve ekibi, aktif görevde olmamasına rağmen projelerinde büyük bir özveri ile çalışmaya devam ediyor. 11 ayın Sultanı Ramazan ayı öncesi ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak için yardım kampanyası başlatan Trabzonlu gençler, hayırseverlerin desteğiyle yaklaşık 250 Ramazan kolisi hazırlattı. Hazırlanan Ramazan kolilerinin dağıtımına ise hafta sonu başlanıldı. Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası’nda tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere ulaşan Trabzonlu Gençler ekibi, Ramazan’ın ilk haftasında tüm paketlerin dağıtımını gerçekleştirmeyi planlıyor.