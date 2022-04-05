“Sağlık çalışanları ikinci iş arayışında”

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, şube yöneticileri ile SBU Darıca Eğitim Araştırma Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanları ve sendika üyelerini Şube Başkanı Yardımcısı Osman Ayas, Hüseyin Ozan Yüzüak, SBÜ Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi İş Yeri Temsilcisi Sevim Ercan Denizhan, Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Nurşen Erel, ile birlikte ziyaret ederek çalışanların, çalışma hayatında yaşamış oldukları sorunları yerinde tespit ettiler. Şube Başkanı Çeker ziyaret sonrası açıklama yaptı.

ENFLASYON MAĞDURU

Şube Başkanı Ömer Çeker ziyaret sonrası şu açıklamada bulundu; ”Sağlık çalışanları ağır sanayi işçisi gibi çalıştığı halde hak etmiş olduğu ücreti alamadığı gibi artan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında ücretleri yetersiz kaldığı için mağdur ve mutsuzlar. Sağlık çalışanları, yapmış oldukları işe göre hak etmiş oldukları ücretlerin altında maaş almaları ve enflasyon karşısında mağdur olmalarının tek müsebbibi yetkili ama etkisiz sarı sendikadır. Ağustos 2021 tarihinde yapılan toplu sözleşme masasında sağlık çalışanlarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak maaş ve özlük haklarında yapılacak olan zam artış oranlarına enflasyon oranında zamma imza atmasından kaynaklıdır.

İKİNCİ İŞ ARAYIŞI

Enflasyon oranında zamma imza atmak çalışanları açlığa ve yoksulluğa mahkum etmek demektir. Sarı Sendika 2022’nin ilk altı ay için % 7 ikinci altı ay için ise % 5 imza atmış olup yılın ilk üç ayında açıklanan enflasyon rakamlarına bakıldığında çalışanların alım gücü sürekli düştüğü ve fakirleştiğinden temel gıda maddelerini dahi alamama durumuna gelmişlerdir. Bu nedenle sağlık çalışanları geçine bilmek için ikinci iş arayışındadırlar.

3 KATI ENFLASYON

Mart 2022 Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61.14, on iki aylık ortalamalara göre % 29,88 artış gerçekleşti. Mart ayında mal ve hizmet fiyatlarına ortalama %5,46 zam geldi. Üç aylık enflasyon toplamda % 22,8 oldu. Yıl başında memur ve emeklilerin maaşlarına 6 ay için % 7,5 zam yapılmıştı. Üç ayda memur ve emekli maaşlarına yapılan zammın tam 3 katı enflasyon oluştu.

ÇALIŞANLARININ ALEYHİNE

Daha üçüncü ayda, 6 ay için yapılan maaş zammını 3 kat aşan ve yıllık verilmesi öngörülen zam oranını da 2’ye katlayan bir enflasyonla karşı karşıyayız. Memur ve emeklilerimizin bu şartlarda aylık geçimini sağlaması mümkün değildir. Geçen her gün kamu çalışanlarının aleyhine işlemekte, maaşlar enflasyon karşısında güneş görmüş kar gibi erimektedir.

1044 TL ERİMİŞTİR.

Ocak - Mart arasında maaşlar resmi olarak % 15,3 yani, 1044 TL erimiştir. Alım gücündeki bu azalma cebimize daha yüksek oranlarda yansımaktadır. Memurlarımız, çarşı pazar alışverişinde zorlanmaktadır. Ramazan ayında bulunduğumuz şu günlerde ailenin harcaması da normalin üzerinde artmaktadır.

AYLIK ENFLASYON PAYI

Gerek maaşlardaki erime gerekse 2022 yılının geri kalanında beklenen enflasyon dikkate alınarak kamu çalışanlarına tatminkâr ve gerekçi bir uygulamaya geçilmesi gerekmektedir. Bu nedenle ortaya çıkan erimeyi zamanında telafi etmek adına, mahsuplaşma için 6 ay beklenmeden, her ay ortaya çıkan enflasyon farkının maaşlara aylık olarak yansıtılması ve üzerine refah payı ilave edilerek kamu çalışanlarının enflasyona ezdirilmeyeceği sözünün hayata geçirilmesi gerekmektedir.”