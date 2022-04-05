Kansere dikkat çekildi

Her yıl 1-7 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen Ulusal Kanser Haftası’nda, amansız hastalığa ilgi ve hastalığın sağlık çalışmalarındaki son gelişmeler daha titiz bir şekilde takip ediliyor. Ülkemiz açısından da önemi giderek artan kanser hastalığına karşı halkta farkındalık yaratmak, taramalara katılımı artırmak için de birçok etkinlik düzenleniyor.

KENT KONSEYİ’NİN İLGİSİ

Bu etkinliklerden birisi ilimizde düzenlendi. İlimizin ve ülkemizin alanında çok başarılı akademisyenlerinin sunumları ile kanser ile mücadeleye dikkat çekildi. Seminere Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, Genel Sekreter Sedat Köse, Kanserle Mücadele Dernek Başkanı Asiye Aslan, deneyimli sağlıkçılar Gül Yirmibeşoğlu, Neriman Elibol ve Uğur Mermerkaya ile konuklar katıldı.

PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Kocaeli Ticaret Odası Burhan Kasım Konferans Salonu’nda gerçekleşen seminerde

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nihat Zafer Utkan, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Salih Topçu, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Doç Dr. Önder Kara ve Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Doç. Dr. Alev Selek’in de iç hastalıkları hakkında yaptıkları sunumlar dikkatli bir şekilde takip edildi. Gün sonunda ise akademisyenlerine protokol tarafından plaket takdim edildi.