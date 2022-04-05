İzmit’te önemli maddeler sonraki toplantıya kaldı

İzmit Belediyesi Nisan Ayı meclis toplantısı bugün İzmit Belediye Binası 9. Katta bulunan meclis salonunda yapıldı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Başkanlığında yapılan meclis toplantısında 17 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısında gündem maddeleri öncesi önergeler görüşüldü.

“SAYIŞTAY ZİMMET YAZIYOR”

MHP’li Meclis Üyeleri meclis toplantısı öncesi divana önerge sundu. MHP’li Engin Duymaz imzası ile sunulan bir başka önergede ise Veteriner Hizmetleri Müdürlüğünde kaç veteriner olduğu soruldu. Bir başka önergede ise muhtarlıkların elektrik ve ısınma gibi maliyetlerinin belediye tarafından karşılanması talep edildi. Başkan Hürriyet önergeyi, “Daha önce 100 lira bir para veriliyordu. Daha Sonra Sayıştay bunu zimmet yazdı. Yasa gereği mümkün değil. Yasa yapmak sizin elinizde. Yasayı çıkarın biz seve seve öderiz. Kimseyi zimmetle karşı karşıya bırakmak istemeyiz. Talep eden 108 muhtarımıza personel sağladık. Kırtasiye desteği isteyen muhtarın ihtiyaçlarını karşıladık. Bize ait mahalle konaklarında masrafları biz karşılıyoruz ama bize ait olmayanları yasal olarak yapamıyoruz” şeklinde yanıtladı.

“BOŞ ARAZİLER KİRALANARAK DEĞERLENDİRİLSİN”

Sunulan önergelerin birinde İzmit’te bulunan boş bulunan tarım arazilerinin kiralanarak değerlendirilmesi ve bunun için komisyon kurulması istendi. Bir başka önergede ise İzmit Belediyesi tarafından kurulan kütüphane soruldu. MHP’li Meclis üyeleri söz konusu önerge kütüphane ihalesi ile ilgili detayları öğrenmek istedi. Önergelerin yazılı olarak cevaplanmasına karar verildi.

“İHALEYE KATILAN OLMADI”

MHP’lilerin bir başka önergesinde ise Yenişehir Mahallesi Didem Sokak no:23’de bulunan ve yapımı devam eden Yenişehir Kültür Merkezinin atıl hale gelmesi soruldu. Önergede, “ Bu bina çürümeye bırakılmış, büyük de bir yatırım. Kaba inşaatı bitmiş fakat burası içkicilere yasaklı madde kullananlara, arz etmediğimiz başka işlere bırakılmış. Dışına tel örgü yapılmış fakat bu insanlara bu tel örgü dayanmaz. Daha radikal önlemler alınması gerekiyor. Mahalle sakinleri çok rahatsız” ifadeleri kullanıldı. Önergeye Cevap veren Başkan Hürriyet, “Bir kere ihale yaptık katılan olmadı. Sanat merkezi olarak güncelledik. Tekrar ihaleye çıkacağız. Denetimleri arttırırız. Biz de bir an önce bitirmek istiyoruz” dedi

“CHP’DEN SULAK ALAN ŞERHİ”

Meclis gündeminin 7’inci gündem maddesinde İzmit Körfezi Sulak Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, plan notu ve lejandı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun raporu görüşüldü. CHP grubu madde şerh koydu. Madde oy çokluğu ile mecliste geçti. Madde ile ilgili söz alan CHP’li Arsal Arısal, “Öncelikle alanı anlatmak isterim. 42 hektarlık bir alan. İzmit Körfezi sulak alanına uğrayan nadir kuşların olduğu bilinmekte. Çevre Durum raporuna göre nesli tehlikede olan bazı türler için önemli bir kuş alanı. Alan Avrupa Birliğinin yasal habitad koruma bölgesinde yer alıyor. Sulak alanda 9 kuş gözetleme bölgesi bulunmakta. Sulak alanının daraltılması veya kaldırılmasına yönelik herhangi bir bilimsel rapor bulunmamakta. BU önemli kuş alanı olarak izlenmekte olan bölgeye zarar vereceği aşina. Bilimsel hiçbir veri sunulamadı bize. Doğal alana zarar verecek bir yapılaşma olacağı aşina. Grubumuz tarafında uygun bulunmamıştır. Madde ile ilgili konuşan AKP’li Güzin Taştekin, “Bunlar Türkiye çapında yapılmış çalışmalara. Bizim sınırlarımız daha makül seviyeye getirildi. Kuşların azalması yok olması hiçbirimizim istediği bir şey değil. Bu mevcut durumun plana işlenmesi ile ilgili bir durumdur” dedi.

24 AY SÜRELİ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ

Kabaoğlu Mahallesi’nde oturma alanı olarak düzenlenen park alanı ve Tepeköy Mahallesi Şanlı Sokak üzerinde yapımı devam eden park alanına isim verilmesi mecliste görüşüldü. 24 ay süreli Araç Kiralama Hizmeti ihalesinin yapılması ile ilgili rapor mecliste komisyondan geldiği gibi oylandı. Sekalılar Dernekleri ile ortak proje hazırlanması ve işbirliği protokolü yapılması ile ilgili plan da mecliste oy birliği ile geçti.

10 MİLYON TL KREDİ YETKİSİ

2022 itibariyle emekli olacak yaklaşık 50 personelin tazminatlarının ödenmesi için ve işçi tazminatlarının ödenmesi şartıyla 10 milyon TL kredi çekilmesi talebiyle başkana yetki verilmesi mecliste komisyondan geldiği gibi geçti. İzmit Çavuşoğlu Mahallesi 1087 numaralı 2 bin 578 metrekarelik parselin satışının yapılması için belediye başkanına ve encümene yetki verilmesi ile ilgili rapor da mecliste gündeme geldi. Madde oy birliği ile geçti. Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti’nin kullanımında olan Kapanca Sokak’taki Basın Müzesi’nin tahsis süresi de görüşülecek konular arasında yer aldı.

KULE KALINTISININ OLDUĞU ALAN GÖRÜŞÜLECEK

İzmit-Orhan Mahallesi 3482 ada 5 ve 6 parsellerde sur duvarının devamı niteliğinde kültür varlığı olarak tescillenen kule kalıntısı ile ilgili imar planı değişikliği teklifine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün yazısı mecliste oy birliği ile geçti. Avrasya Gençlik Gelişim Derneği ile yurtdışı gençlik değişim projelerine öğrenci gönderilmesi kapsamında belediye başkanına protokol yapma yetkisi verilmesi komisyondan geldiği gibi geçti. Bir sonraki meclis toplantısı 12 Nisan tarihinde görüşülecek.